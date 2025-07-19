ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Red Velvet Joy同框親妹妹
2025下半年「3生肖財運爆發」
三浦春馬5周年忌日「燦笑照曝光」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

賓賓哥 江蕙 方文琳 安歆澐 李濬榮 IU 李光洙 Yuri

韓影后深V開到肚臍雙峰火辣全露　秋英宇看呆「3秒表情包」全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星秋英宇（秋泳愚）出演《外傷重症中心》打開高人氣，他18日出席青龍系列大獎，卻意外被拍到數個表情包，除了踏上紅毯首次被拍到瞳孔地震以外，當影后全道嬿超辣現身頒獎時，他在台下整個看呆，連坐在一旁的女星賀營還開玩笑地叫他清醒，3秒爆笑反應全程被播出。

▲▼全道嬿深V開到腰間雙峰火辣全露　秋英宇驚呆「3秒表情包」全被拍。（圖／翻攝自KBS）

▲▼全道嬿深V開到腰間雙峰火辣全露　秋英宇驚呆「3秒表情包」全被拍。（圖／翻攝自KBS）

▲▼全道嬿服裝超火辣。（圖／翻攝自KBS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全道嬿服裝超火辣。（圖／翻攝自KBS）

秋英宇個性憨厚，他18日出席青龍系列大獎，卻有一段短短3秒的影片引起瘋傳，當影后全道嬿壓軸出場頒獎時，女方穿得超級火辣、深V開到腰間，左右半球火辣全露，使得全場發出驚呼聲，就連秋英宇也看到出神，嘴型嚇到變成「O」形，震驚到轉頭看向女星賀營，兩人討論著全道嬿的性感穿著，他則被拍下看到傻掉的表情。

▲▼▲▼全道嬿深V開到腰間雙峰火辣全露　秋英宇驚呆「3秒表情包」全被拍。（圖／翻攝自KBS）

▲▼▲▼全道嬿深V開到腰間雙峰火辣全露　秋英宇驚呆「3秒表情包」全被拍。（圖／翻攝自KBS）

▲秋英宇看到嘴巴張開，3秒表情包全被拍。（圖／翻攝自KBS）

▲秋英宇看到嘴巴張開，3秒表情包全被拍。（圖／翻攝自KBS）

52歲全道嬿除了是首位成為「坎城影展」影后的韓國女演員，更是影壇獲獎無數的重量級女演員，2010年出演18禁電影《下女》，打開全球知名度，出道以來身材保持得很好，18日穿上性感又火辣的戰服，瞬間吸引眾人目光。

而她當天受邀頒發大賞，得主為《苦盡柑來遇見你》劇組，所有演員「銀明」姜有皙、「光禮」廉惠蘭、「夫商吉」崔代勳、「英凡」李濬榮、IU、朴寶劍上台共享榮譽，為典禮劃下句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

全道嬿秋英宇青龍系列大獎

推薦閱讀

直播主賓賓哥醫院直播還稱「病患頂多剩兩週」　圤智雨怒轟：已觸法

直播主賓賓哥醫院直播還稱「病患頂多剩兩週」　圤智雨怒轟：已觸法

18小時前

送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫：怎麼是你！

送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫：怎麼是你！

14小時前

「清純歌手」突瘋狂蹭牆！驚爆性愛成癮染病　代表作很多人翻唱

「清純歌手」突瘋狂蹭牆！驚爆性愛成癮染病　代表作很多人翻唱

20小時前

青龍／《苦盡柑來》奪大賞！「IU男友」李濬榮一句話自嘲全場笑了

青龍／《苦盡柑來》奪大賞！「IU男友」李濬榮一句話自嘲全場笑了

14小時前

快訊／《苦盡》IU奪視后！當場哽咽到發抖：謝謝世上的愛純與金明

快訊／《苦盡》IU奪視后！當場哽咽到發抖：謝謝世上的愛純與金明

15小時前

Coldplay演唱會小三自吹「獲得CEO信任」　LinkedIn頁面被挖出笑翻

Coldplay演唱會小三自吹「獲得CEO信任」　LinkedIn頁面被挖出笑翻

13小時前

GINO賀剴剴條款通過　發文「不懂棄權立委」遭網友出征…他認錯道歉

GINO賀剴剴條款通過　發文「不懂棄權立委」遭網友出征…他認錯道歉

13小時前

青龍系列獎／李光洙奪獎男配角獎哽咽！「今早都敬秀夢到我死了」

青龍系列獎／李光洙奪獎男配角獎哽咽！「今早都敬秀夢到我死了」

15小時前

「最正啦啦隊女神」考到教練執照！球季空檔狂飛日本…宣布好消息

「最正啦啦隊女神」考到教練執照！球季空檔狂飛日本…宣布好消息

20小時前

肖戰微博刪掉前綴！　X玖少年團「成員同步改名」間接宣告解散

肖戰微博刪掉前綴！　X玖少年團「成員同步改名」間接宣告解散

13小時前

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！本尊：我就是…下秒親民舉動全被拍

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！本尊：我就是…下秒親民舉動全被拍

7/18 11:13

不藏了！瘦子當萬人面前宣布重大喜訊：來都來了...全場嗨到暴動

不藏了！瘦子當萬人面前宣布重大喜訊：來都來了...全場嗨到暴動

15小時前

熱門影音

李多慧台東熱氣球

李多慧台東熱氣球
Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明
IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛
GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」
朱孝天淚談大S「貫穿F4生命」　「賣汪小菲酸辣粉遭酸」回擊

朱孝天淚談大S「貫穿F4生命」　「賣汪小菲酸辣粉遭酸」回擊
趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」
逛士林夜市0變裝「站半小時沒人認出」　《大學生了沒》逸祥：再等一下

逛士林夜市0變裝「站半小時沒人認出」　《大學生了沒》逸祥：再等一下
朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD
Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！
朱孝天曝光F4合體關鍵！　被阿信打動：不好拒絕

朱孝天曝光F4合體關鍵！　被阿信打動：不好拒絕
林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟
「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
朱孝天認F4關係：不怎麼樣　曝合體關鍵「被阿信打動」

朱孝天認F4關係：不怎麼樣　曝合體關鍵「被阿信打動」

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

李千娜曝21歲女兒登選秀節目！　「母女臉長超像」網起底瘋猜

李千娜曝21歲女兒登選秀節目！　「母女臉長超像」網起底瘋猜

黃鐙輝從《艋舺》小弟變《角頭》大哥　王識賢虧他「目中無人」：秋啊！

黃鐙輝從《艋舺》小弟變《角頭》大哥　王識賢虧他「目中無人」：秋啊！

Coldplay誤喊粉絲米奇…飆髒話：Gun！　突道歉「我們讓飯店房價變貴了XD」

Coldplay誤喊粉絲米奇…飆髒話：Gun！　突道歉「我們讓飯店房價變貴了XD」

大元看F4合體爆哭「最喜歡仔仔」　熱愛買水晶...鼓鼓大方轉帳

大元看F4合體爆哭「最喜歡仔仔」　熱愛買水晶...鼓鼓大方轉帳

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

重創災區超慘影像曝光！　 千隻毛孩等待救援

重創災區超慘影像曝光！　 千隻毛孩等待救援

林柏宏遭長輩逼還負債首露面　吐心聲「還在學習」抱歉讓大家久等

林柏宏遭長輩逼還負債首露面　吐心聲「還在學習」抱歉讓大家久等

網友批《RM》池睿恩玩遊戲擺爛　劉在錫超拼命仍輸「妳只知道吃」

網友批《RM》池睿恩玩遊戲擺爛　劉在錫超拼命仍輸「妳只知道吃」

看更多

【泰格與雪兒】巨蟹座

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前0

Sweety驚喜合體！　劉品言挺孕肚同框曾之喬　網掀回憶殺

40分鐘前0

訪問／人氣日星狂嗑炒飯3盤！龍山寺抽到「上上籤」　超神巧合曝光

53分鐘前33

一線男歌手「上酒店癖好太怪」！7小姐全告狀 真實身分5線索被起底

1小時前10

韓影后深V開到肚臍雙峰火辣全露　秋英宇看呆「3秒表情包」全被拍

1小時前0

葉珂退圈1年復出了！狂創700萬紀錄　「切割黃曉明」：不吃二次虧

2小時前41

沈玉琳作客「一進門白家綺就臭臉」！她認：渾身不對勁 結局超展開

2小時前10

伴失智母日行千步練簽名　陳鴻崩潰放棄喊「被傳染了！」

2小時前0

15年閨蜜！唐寧緊擁蔣祖曼甜喊「真愛不只愛情」　分隔兩地感情更濃

3小時前1

《BOYS 2》參賽者曾出道遭棄　「為生計一天打工12hrs」表演引鼻酸

3小時前54

愛紗「子宮肌瘤半年速長到12cm」！延後手術原因曝：比什麼都重要

讀者迴響

熱門新聞

  1. 賓賓哥醫院直播還稱「病患頂多剩兩週」
    18小時前81
  2. 送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫
    14小時前3013
  3. 清純歌手狂蹭牆！爆性愛成癮染病
    20小時前3411
  4. 青龍／《苦盡柑來》奪大賞！「IU男友」李濬榮一句話自嘲全場笑了
    14小時前162
  5. 快訊／《苦盡》IU奪視后！當場哽咽到發抖：謝謝世上的愛純與金明
    15小時前704
  6. Coldplay演唱會小三自吹「獲得CEO信任」
    13小時前182
  7. GINO賀剴剴條款通過　發文「不懂棄權立委」遭出征道歉
    13小時前2017
  8. 青龍系列獎／李光洙奪獎男配角獎哽咽！「今早都敬秀夢到我死了」
    15小時前26
  9. 「最正啦啦隊女神」球季空檔狂飛日本…宣布好消息
    20小時前185
  10. 肖戰微博刪掉前綴！「成員同步改名」間接宣告解散
    13小時前12
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合