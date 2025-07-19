韓影后深V開到肚臍雙峰火辣全露　秋英宇看呆「3秒表情包」全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星秋英宇（秋泳愚）出演《外傷重症中心》打開高人氣，他18日出席青龍系列大獎，卻意外被拍到數個表情包，除了踏上紅毯首次被拍到瞳孔地震以外，當影后全道嬿超辣現身頒獎時，他在台下整個看呆，連坐在一旁的女星賀營還開玩笑地叫他清醒，3秒爆笑反應全程被播出。

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▲全道嬿服裝超火辣。（圖／翻攝自KBS）



秋英宇個性憨厚，他18日出席青龍系列大獎，卻有一段短短3秒的影片引起瘋傳，當影后全道嬿壓軸出場頒獎時，女方穿得超級火辣、深V開到腰間，左右半球火辣全露，使得全場發出驚呼聲，就連秋英宇也看到出神，嘴型嚇到變成「O」形，震驚到轉頭看向女星賀營，兩人討論著全道嬿的性感穿著，他則被拍下看到傻掉的表情。

▲秋英宇看到嘴巴張開，3秒表情包全被拍。（圖／翻攝自KBS）



52歲全道嬿除了是首位成為「坎城影展」影后的韓國女演員，更是影壇獲獎無數的重量級女演員，2010年出演18禁電影《下女》，打開全球知名度，出道以來身材保持得很好，18日穿上性感又火辣的戰服，瞬間吸引眾人目光。

而她當天受邀頒發大賞，得主為《苦盡柑來遇見你》劇組，所有演員「銀明」姜有皙、「光禮」廉惠蘭、「夫商吉」崔代勳、「英凡」李濬榮、IU、朴寶劍上台共享榮譽，為典禮劃下句點。