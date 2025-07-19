韓影后深V開到肚臍雙峰火辣全露 秋英宇看呆「3秒表情包」全被拍
記者吳睿慈／綜合報導
南韓人氣男星秋英宇（秋泳愚）出演《外傷重症中心》打開高人氣，他18日出席青龍系列大獎，卻意外被拍到數個表情包，除了踏上紅毯首次被拍到瞳孔地震以外，當影后全道嬿超辣現身頒獎時，他在台下整個看呆，連坐在一旁的女星賀營還開玩笑地叫他清醒，3秒爆笑反應全程被播出。
▲全道嬿服裝超火辣。（圖／翻攝自KBS）
秋英宇個性憨厚，他18日出席青龍系列大獎，卻有一段短短3秒的影片引起瘋傳，當影后全道嬿壓軸出場頒獎時，女方穿得超級火辣、深V開到腰間，左右半球火辣全露，使得全場發出驚呼聲，就連秋英宇也看到出神，嘴型嚇到變成「O」形，震驚到轉頭看向女星賀營，兩人討論著全道嬿的性感穿著，他則被拍下看到傻掉的表情。
▲秋英宇看到嘴巴張開，3秒表情包全被拍。（圖／翻攝自KBS）
52歲全道嬿除了是首位成為「坎城影展」影后的韓國女演員，更是影壇獲獎無數的重量級女演員，2010年出演18禁電影《下女》，打開全球知名度，出道以來身材保持得很好，18日穿上性感又火辣的戰服，瞬間吸引眾人目光。
而她當天受邀頒發大賞，得主為《苦盡柑來遇見你》劇組，所有演員「銀明」姜有皙、「光禮」廉惠蘭、「夫商吉」崔代勳、「英凡」李濬榮、IU、朴寶劍上台共享榮譽，為典禮劃下句點。
ㅅㅍ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 추영우ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ왜 넋 놓냐고 개웃기다 진짜 pic.twitter.com/8V9s6CfvGv— ???????????? (@ttyuWOO) July 18, 2025
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