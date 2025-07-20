7月20日星座運勢／天蠍座今日職場談判力爆發！射手座感情恐分離
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：勘查外部市場
感情：轉念就會改變
財運：注意計劃方向
幸運色：葡萄紫
貴人：金牛
小人：處女
工作：借助他人東風
感情：保持木訥耿直
財運：投入慈善公益
幸運色：莓果色
貴人：天蠍
小人：獅子
工作：膽怯表達問題
感情：心中懷疑對方
財運：制定短期目標
幸運色：奶茶色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【土象星座】
工作：一切進行得宜
感情：想法過於現實
財運：及時適當指損
幸運色：可可色
貴人：射手
小人：天秤
工作：心煩易燥事多
感情：幸福與你同行
財運：商務合作順利
幸運色：鐵灰色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：孤軍一人奮戰
感情：投入彼此熱情
財運：較為平平無奇
幸運色：赤紅色
貴人：獅子
小人：金牛
【水象星座】
工作：交換工作心得
感情：陷入被動情勢
財運：過於意氣花費
幸運色：亮橘色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：鑽精職場談判
感情：不捨自身面子
財運：行銷增加利潤
幸運色：蓮藕色
貴人：魔羯
小人：雙魚
工作：積極衝刺業績
感情：別太過於較真
財運：管好個人財務
幸運色：星空色
貴人：雙子
小人：牡羊
【火象星座】
工作：氛圍和樂融融
感情：主動邀約對方
財運：較為克難拮据
幸運色：深棕色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：效率停滯不前
感情：刻意引發反彈
財運：計畫易被打斷
幸運色：木紋色
貴人：天秤
小人：射手
工作：說話多說多錯
感情：多有擔憂分離
財運：減少資本投入
幸運色：海藍色
貴人：雙魚
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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