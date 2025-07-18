青龍系列／《魔鬼2》鄭泫揆掀瀏海變一個人　秋英宇見大場面瞳孔地震

記者吳睿慈／綜合報導

第四屆青龍系列大獎於18日登場，本頒獎典禮選出OTT平台上的各類影視、綜藝作品，成為影視圈重要的盛典。透過綜藝《魔鬼的計謀2》爆紅的嘉賓鄭泫揆過去總是留著瀏海，18日紅毯上罕見以往後梳的造型現身，令粉絲驚呼「換了一個人」、「好帥」。

▲▼《魔鬼2》鄭泫揆罕見掀瀏海。（圖／翻攝自KBS）



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鄭泫揆在《魔鬼的計謀2》奪下冠軍，兼具帥氣外貌、超猛腦力獲得很多觀眾喜愛，他入圍新人男子綜藝人賞，18日穿著帥氣西裝套裝現身，把瀏海掀起來宛如變了一個人，帥氣度破表。

▲尹邵熙出席青龍系列大獎。（圖／翻攝自KBS）



而緊接著在他順序後面的尹邵熙，穿著一襲細間白色洋裝甜美現身，被問到最終沒能奪冠，她也表示：「太可惜了，2個月內都在夢裡夢見，但還是很榮幸可以出席典禮。」她與鄭泫揆再度於頒獎典禮重逢，掀起熱烈討論。

▲秋英宇見大場面瞳孔地震。（圖／翻攝自KBS）



新晉大勢男星秋英宇（秋泳愚）以《外傷重症中心》入圍男子新人獎， 他首次參與大型頒獎典禮，一出場就瞳孔地震，反應相當萌，聽到攝影的要求全都照做，最後更鞠躬出場，行為舉止很可愛。

青龍系列大獎集結串流平台的戲劇、綜藝作品，《家族計劃》、《我死的一週前》、《外傷重症中心》、《苦盡柑來遇見你》、《黑白大廚：料理階級大戰》、《善意的競爭》、《魔鬼的計謀2》等都有入圍。