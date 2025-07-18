遭叔伯逼面對父債…林柏宏首露面回應！每天5點起床：還在學習路上

記者黃庠棻／台北報導

男星林柏宏近來衰捲家族父執輩的財務糾紛，面對家中長輩對媒體爆料，只為逼他出面處理和他毫無相干的父親債務，他後續發出聲明澄清，表示自成年以來便肩負家計「與伯叔等長輩鮮少聯絡，對於上一代的金錢糾紛並不清楚，也無力參與。」今（18）日是他陷入風波後首度公開露面，大分分享了自己目前的心情。

▲林柏宏出席代言活動。（圖／記者黃克翔攝）

林柏宏擔任酒精品牌代言人，近期多在台中拍電影的他，難得在今（18）日於台北大安區露面，被問到最近的心情，他透露現在都沈浸在角色狀態裡，坦言「在拍攝現場每天都心靈、體力很大消耗，每天都5、6點就起床，很希望自己是專心的狀態，能夠越投入在角色裡對我來說是越安心」。

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▲林柏宏出席代言活動。（圖／記者黃克翔攝）

對於先前被二伯、四叔跳出爆料父親債務問題，林柏宏被問到新聞出來之後是否有跟長輩談及此事，他坦言「最近很少在台北，近期都在台中拍戲，沒有住家裡，很難得休假出來可以看到大家」，他也不忘代言產品「告訴家人『沒有一杯微醉是無法解決』。」

▲林柏宏出席代言活動。（圖／記者黃克翔攝）

此外，林柏宏也認為現在大家都很關心自己的狀況，強調「好好生活、好好愛自己、好好溫暖對待自己與身邊的人，就是我們期望自己可以達到的樣子，我還在學習路上」，也表示自己想講的都在臉書說完「相信大家可以從發文看到我想表達的事情」。

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