「清純歌手」突瘋狂蹭牆！驚爆性愛成癮染病　代表作很多人翻唱

記者劉宜庭／綜合報導

藝人安歆澐在節目中爆料一位形象清新、歌聲甜美的知名清純歌手，爆料對方疑似性愛成癮導致染上性病，甚至在公共場合行為怪異，消息一出震驚全場，雖然她只對現場眾人透露其代表作，立刻讓沈玉琳驚呼：「很多人翻唱，但是全世界都知道原唱是他。」

▲安歆澐爆料一名形象清新歌手疑似感染性病。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

在《11點熱吵店》中，安歆澐透露，年輕時經常會跟好友一起出去喝酒，本身酒量很好的她，通常都會一直清醒著，經常在派對最後看著別人醉得東倒西歪。她舉例有一次在酒吧偶遇清純歌手，「我進去之後，我就直接看到那個歌手，他怎麼在牆壁上蹭？我第一個想到說他應該是在酒醉了。」

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後來，安歆澐又目睹該歌手在酒醉狀態下不斷在牆壁上蹭動，彷彿熱舞般，但實則是在掩飾不適。她曾詢問該歌手原因，對方坦言腰部不舒服，卻被朋友提醒可能是其他原因，疑似與其性愛過度有關。安歆澐也提及，該歌手承受巨大工作壓力，性慾旺盛且不避諱分享私生活。

▲安歆澐模仿「清純歌手」在公共場合的怪異舉動。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



雖然安歆澐並未指名道姓，僅透露該名歌手平時給人乾淨清新的印象，歌曲也多為清新路線，「這是20年前的事了」。更令人驚訝的是，她在「小本本」上寫下該歌手著名的代表作歌曲後，頓時讓現場每一個人都露出不可置信的表情，就連資深狗仔葛斯齊、媒體人呂文婉都驚呼：「不可能！」

主持人之一的白家綺表示：「他有滿多首其實都滿紅的。」沈玉琳則說：「很震撼，這個絕對是國家機密，不能洩漏出去，因為這個歌手太有名了，形象太好了、太有質感了。」