「最美營養師」難得解放比基尼！超深事業線現形 真實身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

高敏敏有「最美營養師」的封號，常受邀上《醫師好辣》等節目分享健康知識。沒想到，她近日難得在社群網站上傳一系列泳衣照，吸引不少粉絲按讚。

▲高敏敏解放泳衣。（圖／翻攝自Instagram／minmin_rd）



照片中，可以看到高敏敏上半身單穿一件白色泳衣，相當映襯她的白皙膚色之外，還完美襯托出渾圓半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，平坦小腹更是羨煞大批女粉絲，完全看不出來已是兩個孩子的媽！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高敏敏帶小孩去泰國玩。（圖／翻攝自Instagram／minmin_rd）



高敏敏其他時間則穿上白色開V衣服，勾勒出性感的肩頸線條，布料上印有黑色線條圖騰帶有現代感與藝術風格，讓整體穿搭散發出優雅又性感的氛圍。

▲▼高敏敏好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／minmin_rd）



事實上，高敏敏此行是帶著兩個小孩前往泰國遊玩，並體驗幫大象洗澡，讓她感覺很滿足，「每一種動物都是很有靈性很有愛的，希望大家都能來芭達雅一起照顧這邊的大象。」

▲高敏敏有「最美營養師」的封號。（圖／翻攝自Instagram／minmin_rd）