爆偷吃已婚富商「樂天Dora消失球場飛上海」！認：沒準備 現況曝光

記者潘慧中／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）除了5月底被影射介入富商婚姻、懷孕墮胎，隨著7月班表曝光，仍持續消失於球場。一舉一動都備受關注的她，17日更新現況，原來是悄悄飛去了上海。

▲Dora第一次去上海。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



Dora坦言這是她第一次去上海，「沒有太多的準備，說走就走的旅行，挺有意思的」，雖然是陌生城市，但旅途中的新鮮感仍讓她意猶未盡，「期待下次再挖掘更不一樣的上海。」

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▲Dora期待再訪上海。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



值得一提的是，Dora還去了人氣景點上海迪士尼，卻遇上高溫與人潮的雙重打擊，「熱到我們剛到就想回飯店，第一個項目就排了快兩個小時…熱情被澆滅。」晚間原想欣賞煙火，卻因人太多無法盡興，「我們小人國煙火看了個寂寞，還有人背高高什麼都沒看到。」好在發現了一間超讚的音樂酒吧，「都好會唱！就在那邊耗了好幾個小時。」

▲Dora去上海迪士尼玩。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



照片中，可以看到Dora身穿一件米白色細肩帶短洋裝，相當顯白之外，還完美襯托出筆直美腿。在迪士尼時，她換穿白T和黑色百褶迷你裙，展現青春氣息。

▲Dora消失於樂天7月的應援班表。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



事實上，Dora目前全面停工，當初被爆出介入富商婚姻時，她就緊急取消高雄龍舟錦標賽的行程，對外說明是因為「身體狀況不佳」。緊接著，她不只缺席樂天的應援活動，7月更直接消失於應援班表。