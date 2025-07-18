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Coldplay演唱會抓包他不倫小三！　網瘋傳CEO道歉聲明

記者黃皓瑋／綜合報導

英國天團Coldplay（酷玩樂團）日前在美國波士頓開唱，大螢幕意外捕捉到一對男女的「不倫戀」，男方被起底為軟體公司「Astronomer」的已婚CEO安迪拜倫（Andy Byron），女方則為人資總監克里斯汀卡博特（Kristin Cabot）。稍早網路上流傳一則遭傳是安迪拜倫道歉聲明的截圖，消息一出引發討論。

據該截圖中的文字指出，安迪拜倫坦承了自己的行為，並向妻子、家人以及工作團隊道歉，他也坦言自己正在花時間反省，並思考未來要怎麼做，懇請大眾給予他隱私空間來處理這些問題，不過該聲明的內容，目前尚未獲得他本人證實。

▲▼Coldplay演唱會現場被抓不倫，人夫CEO安迪拜倫道歉了。（圖／翻攝自X）

▲▼Coldplay演唱會現場被抓不倫，網路上瘋傳據稱是人夫CEO安迪拜倫的道歉聲明。（圖／翻攝自X）

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▲▼Coldplay演唱會現場被抓不倫，人夫CEO安迪拜倫道歉了。（圖／翻攝自X）

截圖全文：

「我想要對最近在網路上流傳的那個時刻，以及它所帶來的失望表示關注與承認。

那本該是一個充滿音樂與歡樂的夜晚，卻演變成一場在公開舞台上上演的極其私人的錯誤。我想要誠摯地向我的妻子、我的家人，以及 Astronomer 團隊道歉。身為伴侶、父親與領導者，你們值得更好的我。

這不是我想成為的人，也不是我希望代表我一手創立公司的樣子。我正在花時間反思、負責，並思考下一步該怎麼走，無論是個人還是職業上。我懇請在我處理這個過程時給予我隱私空間。

我也想表達，我感到困擾的是，一個本該是私密的時刻竟在未經我同意的情況下被公開。我尊重藝術家與表演者，但我希望我們所有人都能更深刻地思考，當把他人的人生變成一場公眾表演時，所帶來的影響。

正如一位朋友曾唱過的：『光會指引你回家，點燃你的骨頭，而我會試著治癒你。』」

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Coldplay

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