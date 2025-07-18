宋江退伍倒數「2倍肩寬壯成大隻佬」　近況照公開網嚇瘋：童顏巨肌

文／妞新聞

KPOP粉絲、韓劇迷2025年下半年動起來！繼防彈少年團（BTS）全員軍畢後，不只EXO最後一位當兵成員「忙內世勳」將在9月脫下軍服，擁有《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《Sweet Home》系列等代表作的韓劇男神「宋江」也要歸位啦！

Netflix兒子即將回娘家？

宋江退伍倒數不到3個月

▲宋江。（圖／X@Only_youth_）

可以看到穿著軍服、帶著兵帽的宋江，186CM模特兒大長腿加上俊秀神顏，每一張都像是在拍畫報，與旁人有如不同次元，目前都還算是「可意料範圍」，緊接著幾張重訓成果照，卻讓網友、粉絲通通驚呆，宋江穿著黑色小背心對鏡子自拍，那壯碩二頭肌、太平洋寬肩，很明顯比入伍前大隻了好幾號，直逼「健美先生等級」。

▲宋江入伍後有明顯的壯碩二頭肌。（圖／X@okeydonkey423）

▲宋江近況曝。（圖／X@okeydonkey423、@RoeFsc）

穿著黑上衣的近況照更是不得了！原本就男友力十足的寬肩，硬是練成了2倍寬，顯得宋江臉更小，頭身比例不太科學，身材無限往橫向「壯度」發展，讓許多粉絲大呼：「別再練了！」、「童顏巨肌」，還有粉絲搜出肌肉版蠟筆小新的照片比對，笑稱這就是宋江本人。（不知道10月會迎來多壯的男神…）

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