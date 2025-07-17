陳冠希被偷拍沒發火！倫敦餐廳溫馨陪妻女　網驚：真的變了

記者劉宛欣／綜合報導

香港男星陳冠希近年淡出娛樂圈，仍時常被網友在各地捕捉到身影，像是日本、泰國曼谷、英國等地。儘管外界不時批評他外貌不如從前、風采大不如昔，但他獨特的「浪子氣質」依舊魅力不減，不少死忠粉絲追隨。最近他被目擊現身2025年溫布頓網球賽，與妻子秦舒培、女兒Alaia共度家庭時光，更被發現性情似乎有了巨大轉變，讓網友大呼意外。

▲陳冠希火爆性格在成家以後改變不少。（圖／翻攝自陳冠希Instagram）

根據港媒報導，目擊者分享陳冠希一家人在倫敦某家越南餐廳用餐時，被拍到溫馨互動。只見他坐在女兒旁邊耐心陪伴，當時Alaia似乎有些不耐，雙手撐頭露出略顯無聊的表情，而陳冠希則一邊安撫女兒、一邊讓太太安心吃飯，展現出滿滿「好爸爸」與「好老公」的氣場，完全不同於過去火爆形象。

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▲陳冠希被偷拍沒有暴怒。（圖／翻攝自小紅書）

更讓人意外的是，一向對偷拍相當反感、甚至多次爆出怒斥路人的陳冠希，這次雖然似乎發現有人拿起手機拍攝，卻沒有當場發火，也沒有做出任何驚人舉動，反倒保持低調、維持家庭溫馨氛圍。這樣的改變立刻在網路上掀起討論，有網友驚訝直呼：「他居然沒罵人？」、「難得沒發火，真的變了！」