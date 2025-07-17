直擊／小雛菊鑰匙圈沒得買！GD展覽內部曝光　這區只有台灣看得到

記者吳睿慈／台北報導

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》移師台北舉辦，該展覽以高端技術與藝術打造， 讓觀眾能完整體驗展G-DRAGON的世界觀。展覽於17日開幕，台灣場設有獨家展區，第三區的「五面沉浸投影設計」，四面牆加上地板，無論身處何處，觀眾都能被高畫質影像全方位包圍，開幕當日搶先曝光。

▲▼G-DRAGON展覽台北101於17日開幕。（圖／記者周宸亘攝）



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《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽於17日開幕，展區一入場就有天王GD一比一的投射人影接待粉絲，首先前往VR沈浸式體驗，觀眾可透過VR技術，沉浸式體驗G-DRAGON最新單曲〈TAKE ME〉的精彩演出，彷彿親臨舞台現場。

▼▲G-DRAGON展覽第三展區為台灣獨家。（圖／記者周宸亘攝）



第三展區的牆壁、地板投射則是「台灣獨家」，設有超大型全像投影螢幕，觀眾無需配戴任何特殊設備，即可裸眼從多角度欣賞立體虛擬影像，享受視覺與聽覺的雙重饗宴，搭配星光、煙火、文字等燈光效果，成為台北展區最獨特的內容，且此為東京、首爾場皆沒有的設置。另外，第三展區內還有MV裡的道具空運來台，玩具跑車、小熊以及發條等重現，可供粉絲觀覽。

▲G-DRAGON展覽第三展區內有MV空運來台的道具包含發條、小熊、玩具跑車。（圖／記者周宸亘攝）



展覽整體內容圍繞《Übermensch》的世界觀，透過數位語言具象化「自我超越」、「藝術的自由」與「對未來的想像力」三大主題，為觀展者帶來前所未有的沉浸式體驗。

▼▲周邊商品一覽，但現場沒販賣小雛菊鑰匙圈。（圖／記者周宸亘攝）



▲POWER帽與小雛菊拼圖為「限量」販賣。（圖／記者周宸亘攝）



至於周邊商品區，POWER帽與小雛菊拼圖為「限量」，但小雛菊鑰匙圈自首爾場展覽販售之後，在世界巡迴演唱會時熱賣，因此「東京場」、「台北場」皆無販售鑰匙圈；另外，商品購買滿額3888元及7888元才可拍與GD互動式影片。