捷運超暖一幕！妹檢查「近視加深」哭了　伊萊貼頭安慰：哥哥在這邊

記者劉宜庭／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie 15日於社群平台發文，分享一對兒女伊萊、伊菲私底下的溫馨互動，女兒因為得知近視度數加深難過落淚，兒子瞬間啟動「妹控模式」貼頭安慰，超有愛畫面頓時融化眾人。

▲伊萊（右）貼頭安慰妹妹。（圖／翻攝自IG／elijahkewley1201）



當天，兄妹倆例行前往眼科檢查視力，卻意外得知妹妹伊菲的近視度數又再度加深。檢查結束後，伊菲默默坐在捷運車廂上，低頭流下兩行清淚，情緒相當難過。

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哥哥伊萊見狀，立刻啟動「妹控模式」，溫柔貼著額頭，輕聲安慰妹妹：「沒關係啦，不要哭。哥哥在這邊。」溫暖的舉動成功讓妹妹很快平復心情，臉上露出笑容。Annie也幽默地表示，「旁邊那位毛毛腿是阿爸，根本派不上用場。」隨後更開玩笑說：「有沒有女兒很喜歡被哄的，歡迎考慮哥哥（疑）。」親子間的逗趣互動，引發粉絲共鳴。

▲伊菲（左）得知近視加深難過哭了。（圖／翻攝自IG／elijahkewley1201）

同時，Annie也分享遺傳近視的無奈，表示即使非常注意用眼，並點了散瞳藥水，妹妹的度數仍難以控制；幸好哥哥佩戴隱形眼鏡後，視力控制得相當穩定，只能期待妹妹長大後狀況改善。