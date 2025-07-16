周杰倫同框GD「身後是畢卡索名畫」！《火槍手》破億…家中不只一幅

記者陳芊秀／綜合報導

華語音樂天王周杰倫近日曬出與韓流天王G-DRAGON（GD‧權志龍）在家中的舉杯合照，引發網友驚呼「是真跡嗎？嚇到不行！」兩人同框已經令粉絲激動，更有網友認出，照片中背景是畢卡索名畫《持劍的火槍手》（Musketeer with Sword），據拍賣記錄顯示，該畫落槌價超過億元台幣。

▲周杰倫同框GD，網友認出身後是畢卡索破億名畫。（圖／翻攝自IG）

畢卡索是舉世聞名的印象派畫家，於1973年辭世，他自1967年開始創作《火槍手》系列，靈感來自於法國文豪大仲馬創作的小說《三劍客》，作品結合油畫與素描等多樣媒材，晚年期間共完成約450幅作品，尺寸各異。該系列作品的拍賣價從800萬美金（約台幣2.3億元）起跳，最高可達2000萬美金（約台幣5.8億元）。

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從周杰倫的Instagram可以看出，他對畢卡索的《火槍手》系列情有獨鍾，在2021年與蘇富比合作擔任「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」策展人時，他曾與另一幅《男子半身像》及《火槍手與黃帽子》合照，當時IG發文：「畢老大這張充滿夏日風情，只差一杯Mojito。」而根據蘇富比網站資料，這幅作品估價約9300萬至1億4300萬港幣（約台幣3.4億至5.3億元）。

▲周杰倫與蘇富比合作策展，IG曬出與畢卡索《火槍手與黃帽子》合照。（圖／翻攝自IG）

周杰倫還曾在IG分享畢卡索名作《畫家》，巧合的是，發文時間正值該作品在蘇富比香港拍賣以3.33億台幣成交之際，引發網友熱烈討論，揣測周董是否再度出手收藏此畫。

外傳周杰倫身價不斷翻漲，已經超過百億元，其音樂創作影響華語樂壇多年，現在也持續代言無數國際知名品牌。他喜愛藝術，似乎是從小受到母親葉惠美的藝術薰陶。

▲周杰倫喜愛藝術，是受到媽媽葉惠美影響。（圖／翻攝自IG）