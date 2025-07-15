劉品言辣挺孕肚主持遭批太露　丁寧嗆酸民沒品：是嫁到你們家嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉品言在6月驚喜宣布與連晨翔結婚，同時準備升格當媽，儘管有孕在身，她5日仍挺著孕肚敬業主持台北電影節，火辣裝扮也超吸睛。不過，她當天的服裝竟被部分網友批「太露」，對此，好友丁寧忍不住出聲反擊酸民，直說「太沒品」。

▲劉品言5日火辣出席台北電影節頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）

丁寧表示，劉品言前陣子挺著孕肚主持台北電影節主持得很好，也可能是因為專業到無可挑剔，酸民竟轉向攻擊服裝、說劉品言穿太露。對此，丁寧氣憤表示：「Excuse me，關你們什麼事啊？！她是嫁到你們家了嗎？」

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丁寧指出，孕婦在身心上都非常敏感，壓力也比常人更大，「醫生只要皺一下眉頭，孕婦可能就會嚇到哭。」她也心疼劉品言能挺著大肚子站上舞台，表示：「孕婦還特別會累，因為肚子的重量越來越壓迫身體，能夠好好站著走路就了不起了，更別說主持。」直言網友攻擊孕婦實在太沒品。

▲丁寧和連晨翔先前在劇中飾演姑姪。（圖／翻攝自丁寧臉書、劉品言IG）

丁寧坦言自己曾經是個「超級大酸民」，「我覺得沒有一個女人比得過我，對任何事都有意見，只批評不指教。」她承認過去的自己總看不順眼別人的幸福，總認為有錢人一定有黑幕，看到別人感情好也會酸言酸語預言分手。但在經過一連串的自我學習和成長後，她逐漸理解：「其實我是最不爽我自己。」

丁寧表示，自己過去之所以不會稱讚別人，是因為自己從未被父母肯定過，「這不是我的錯，但我可以學。」她也呼籲網友學會寬容與尊重他人選擇，因為每個人都在努力過好自己的人生，「就算我看不順眼，那也不關我的事，別人有權利決定他們的人生。」

丁寧也提到，自己懷第三胎的時候，某天因為天氣太熱，就穿著背心短褲、露出大肚子外出，結果被一位光著上身的大肚阿伯說：「有心，擱穿這麼露。（懷孕還穿這麼露）」她當場反擊：「你顧好你自己的肚子吧，肚子這麼大對健康很危險喔。」借此提醒：「千萬不要隨便酸別人，不明白的人可能會被你傷害，但明白的人，就會看到你在過什麼樣子的人生，但是，這也不關我們的事。」