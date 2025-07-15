夏宇童曬開車照被疑「愛犬沒繫安全帶」　拍片還原真相：有做好防護

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人夏宇童與孫協志愛情長跑6年，於3月3日正式登記結婚，她也不時會在社群分享日常。夏宇童日前曬出和孫協志一起帶愛犬Nini開車出遊的畫面，結果意外引發對於狗狗疑似沒繫安全帶的質疑，她14日為此特別發文澄清，強調其實早已做好防護措施。

▲夏宇童和孫協志開車帶愛犬出遊，被疑沒替狗狗繫安全帶。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）

夏宇童提到，自己在前一晚睡前查看網友的留言，發現有人關心愛犬Nini在車上是否有繫安全帶的事，「真的覺得大家對毛孩的照顧觀念都很棒！」她也解釋說，其實是因為拍攝角度的關係，所以沒拍到愛犬的安全帶。

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夏宇童表示，Nini搭乘的狗狗專用椅墊配有安全扣環，會將牽繩扣在胸背帶後方的扣環上，只是因為自己當時坐在副駕駛座、安全帶已繫好，拍攝角度又是自然側拍，因此沒有拍到繫帶的畫面，「那時候他（Nini）伸長脖子硬靠在協志肩膀上睡覺的樣子太好笑了，真的來不及想這麼多。」強調雖然畫面沒拍到，但都有做好安全措施。

▲▼夏宇童特地拍攝狗狗的椅墊證明有防護措施。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）

為了證明狗狗椅墊有安全帶，夏宇童也特地拍攝拿起繫帶的畫面，「Nini是我們珍貴的小孩，也很謝謝大家提醒～也趁這個機會呼籲一下，不管短程或長程，毛孩們上車還是記得要繫安全繩，他們的安全也跟我們一樣重要！」