王楚然旗袍濕身「蜜桃臀」全看光！公主抱又露白皙美腿…陸網炸了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星王楚然擁有清新氣質、高挑身材，最近正在趕拍新劇《這一秒過火》，搭檔男神張凌赫。兩人高顏值組合在開拍初期就備受矚目，近日拍攝一場落水戲，身穿旗袍的她被張凌赫公主抱，加上濕身狀態讓臀部曲線完全顯現，現場拍攝影片曝光，引爆陸網討論。

▲張凌赫、王楚然合作新劇《這一秒過火》，兩人高顏值組合受關注。（圖／翻攝自微博）

《這一秒過火》屬於民國劇題材，張凌赫有軍閥造型，王楚然則是旗袍扮相，近日拍攝一場落水戲，王楚然身穿粉色旗袍，不同於厚重古裝穿搭，這次的旗袍裝扮讓前凸後翹的身材盡現。兩人因劇情拍落水戲，張凌赫除了把王楚然抱出水，回到陸地上仍持續以公主抱的姿態抱著女方。

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▲張凌赫、王楚然近日拍落水戲。（圖／翻攝自微博）

王楚然身高172公分，當日穿的粉色旗袍濕身，被身高190的張凌赫公主抱瞬間，纖細腰身以及臀部線條完全顯露，且當時沒有穿鞋，旗袍開高衩露出白皙長腿。現場側拍影片火速瘋傳，陸網留言「看得我心神蕩漾」、「不敢想腰有多好摟」、「兩人身材給我看著迷了」、「看著好欲」、「這麼有性張力」、「對眼睛太好了」。

▲王楚然落水旗袍全濕，腰身及蜜桃臀曲線畢露。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫全程公主抱，直到王楚然穿上鞋子才放下。（圖／翻攝自微博）