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睽違20年！黑眼豆豆宣布11月襲台　「票價座位圖曝光」7月底搶票

記者張筱涵／綜合報導

葛萊美嘻哈電音天團Black Eyed Peas 黑眼豆豆，睽違20年再次襲台開趴！無預警宣布11/22將攜全新亞洲巡演降臨桃園陽光劇場重磅開唱，再掀全球派對金曲旋風！

▲▼黑眼豆豆。（圖／聯合數位文創提供）▲▼黑眼豆豆。（圖／聯合數位文創提供）

▲黑眼豆豆。（圖／聯合數位文創提供）

Black Eyed Peas 黑眼豆豆2025亞洲巡迴演唱會台北站將於11/22在桃園陽光劇場重磅登場，7/29中午12點udn售票網、KKTIX正式開賣！詳細資訊請隨時注意udn售票網（https://pse.is/7ux7b9）或KKTIX。

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▲▼黑眼豆豆。（圖／聯合數位文創提供）

▲黑眼豆豆台北場票價座位圖。（圖／聯合數位文創提供）

曾榮獲六座葛萊美獎肯定的國際超人氣天團Black Eyed Peas 黑眼豆豆自1995年出道以來獲獎無數，對文化節奏精準捕捉的他們不但是Billboard、國際音樂獎、音樂節及白金唱片認證常客，更藉著過人音樂才華創造無數經典傳唱單曲震撼全球，舉凡強勁洗腦節拍舞曲風格的〈Boom Boom Pow〉、〈I Gotta Feeling〉、〈Pump It〉等風靡全球的夜店神曲，到宣導世界反戰和平之歌《Where Is The Love?》掀集體共鳴，此外近幾年發行的《TRANSLATION》、《ELEVATION》更掀起廣大迴響。

其中與拉丁天后夏奇拉接連合作的兩首金曲〈GIRL LIKE ME〉、〈DON’T YOU WORRY〉不僅造成全球 TikTok 挑戰風潮，魔性節奏更讓全球樂迷都臣服在他們獨樹一格又迷人音樂風格中無法自拔！此次Black Eyed Peas 黑眼豆豆挾著多首破億膾炙人口金曲來台開唱，將一口氣帶來成軍30年來的精華金曲，更預告將帶著菲裔美籍新團員J Rey Soul來台共演，誓言以大家熟悉的BEP音樂風格打造超狂大型派對音樂盛宴，為台灣樂迷引爆經典狂潮！

被媒體譽為當代最具影響力的音樂團體之一的Black Eyed Peas 黑眼豆豆出道至今靠著時代演進不斷自我革新的能力立足樂壇於不敗之地，適逢出道30周年，三位元老級成員will.i.am、apl.de.ap、Taboo形容：「這是一段充滿祝福的音樂旅程！」成員Taboo感性表示：「能和這群朋友一起維持這段友情又一起工作這麼久，真的是一種祝福！從當年那個喜歡跳舞、饒舌、塗鴉的 Hip-Hop 小孩，到讓這段關係轉化成為我們的職業與團體，30 年一路走來，還能持續巡演、旅行與創作，在音樂圈裡算是非常難得，也是多麼幸運的一件事！」 展望下一個30年，Black Eyed Peas 黑眼豆豆除了在今年於雅加達、曼谷、台北等地展開亞洲新巡演外，更透露將在下半年推出全新作品，期望藉著演出再創另一個黃金三十年音樂里程碑！

Black Eyed Peas 黑眼豆豆睽違20年二度來台開唱竟許願「想來台灣逛街買球鞋」，難忘熱情粉絲的他們預告要大啖台灣美食！儘管距離上次2006年在台北中山足球場開唱已經是20年前，Black Eyed Peas 黑眼豆豆仍對台灣的獨有文化、歌迷及美食的熱情印象深刻，更計畫打開台北逛街地圖去探索美食餐廳及精品店，三位成員興奮表示：「我們很愛這裡的粉絲，也記得他們有多熱情，所以現在整個能量爆棚！大家準備好11/22和我們一起搖滾吧！」值得一提的是，其中成員Taboo由於本身除了音樂人的身分外，更身兼球鞋文化的鑑賞家及策展人，自稱是台灣球鞋文化「超級粉絲」的他難忘20年前在台灣跑遍各家精品店感受球鞋文化的回憶，也因此這次來台打算趁空檔溜去球鞋精品店，笑說：「最近我開了個新 podcast，叫《Taboo’s Comics and Kicks》！所以我Black Eyed Peas 黑眼豆豆睽違20年二度來台開唱竟許願「想來台灣逛街買球鞋」，難忘熱情粉絲的他們預告要大啖台灣美食！儘管距離上次2006年在台北中山足球場開唱已經是20年前，Black Eyed Peas 黑眼豆豆仍對台灣的獨有文化、歌迷及美食的熱情印象深刻，更計畫打開台北逛街地圖去探索美食餐廳及精品店，三位成員興奮表示：「我們很愛這裡的粉絲，也記得他們有多熱情，所以現在整個能量爆棚！大家準備好11/22和我們一起搖滾吧！」值得一提的是，其中成員Taboo由於本身除了音樂人的身分外，更身兼球鞋文化的鑑賞家及策展人，自稱是台灣球鞋文化「超級粉絲」的他難忘20年前在台灣跑遍各家精品店感受球鞋文化的回憶，也因此這次來台打算趁空檔溜去球鞋精品店，笑說：「最近我開了個新 podcast，叫《Taboo’s Comics and Kicks》！所以我想在台灣好好地探索球鞋文化、收藏品及漫畫！基本上就是完全宅宅模式！不過這是我最期待的部分！」
 

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