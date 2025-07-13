直擊／GD小巨蛋「搭雲梯車上2樓」與首爾不同　Day3換新造型萬人瘋掉

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）連續3天在台北小巨蛋開唱，演唱會13日來到最後一天，他以全新的暗紅色造型帥氣西裝登場，與前兩天的造型不同，尤其是在唱到〈HEART BREAKER〉時，使得新裝扮別具意義，全場嗨翻，尖叫聲持續1分鐘不間斷。

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▲GD第三天換上全新造型寵台粉。（圖／讀者提供）



G-DRAGON巡演台北站13日落幕，他戴上皇冠霸氣從升降台現身，一連串新歌〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉引燃全場氣氛，歌迷尖叫聲四溢，他用中文「你好嗎」，向台下歌迷打招呼，粉絲熱情回應「好」，可愛反應逗笑他。

▲GD在台灣搭上雲梯車，與首爾站的舞台設計不同。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）



與首爾場不同，G-DRAGON在台北站特地搭上雲梯車，利用破天荒的舞台設置，近距離看著2、3樓位於每個角落的觀眾，秀出天王寵粉之舉。而他在唱到〈HEART BREAKER〉時，以全新的紅色西裝登場，有別於前兩天的淺綠色套裝，紅色顯得更性感又帥氣，立刻讓台下陷入一陣瘋狂。

G-DRAGON與粉絲互動連連，他學著粉絲喊「志龍」，模樣相當可愛，而他聊起巡演已經來到第8站了，「尤其是在台北，你們很不錯了，但感覺還不是最佳」，於是粉絲給予他超大的尖叫聲，他則調皮喊著「I want more（我要更多）」。