嘻小瓜仿妝「南京紅姐」挨批貶損LGBT　反嗆：別用聖母心態情勒

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸偽娘網紅「南京紅姐」（又稱紅爺），因與超過1600名男子發生性關係，並將過程PO網販售，令外界震驚不已，也意外掀起迷因風潮。藝人嘻小瓜11日就上傳一支仿妝影片，搞笑還原紅爺的妝容，沒想到卻意外被質疑「貶損LGBT」，對此，嘻小瓜直言「別用聖母心態來情勒」。

▲嘻小瓜經常以女裝示人。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜 - 謝紹宸 kuakua）

嘻小瓜13日在限時動態曬出網友的留言，對方認為嘻小瓜拍攝的仿妝影片屬於「貶損LGBT群體博流量」，還表示：「紅（紅爺）也不過只是一個需要陪伴的性少數群體。」對此，嘻小瓜回覆道：「哪一點在貶低？真的不要聖母心態，網路時代，任何事情都會被進行二創。」嘻小瓜也補充表示，自己本來就是LGBTQ的一員，「我嘲笑他幹嘛？我文案都是希望大家來愛我，這樣也是貶低？」

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▲▼嘻小瓜仿妝「南京紅姐」被網友質疑。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

另外，對於網友認為整件事情都沒有女性涉入，糾正「紅姐」應改稱「紅叔」，嘻小瓜則回道：「對我來說『姊』不一定是生理女才可以稱呼，他外在條件已經是女性樣貌，我覺得稱呼『姊』沒有任何問題，很多時候也有人叫我姊，我完全接受。請問為何你可以用『男／女』生理性別定義一個人的稱呼呢？」認為應要糾正並沒有意義，「故意叫『紅叔』，不就是為了放大他生理性別的意思嗎？」

▲嘻小瓜回覆網友關於「紅姐」的稱呼。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

「南京紅姐」長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡及偽造聲音吸引男網友，真實身份是38歲男子。他更會以「免費性行為」為誘餌約見面，每次只要求男網友帶花生油、水果等禮物作為見面條件，就願意發生性關係，部分受害者見面後，即便發現對方真實性別，大多抱持著「來都來了」的心態，照樣發生性關係，紅姐則會架設偷拍鏡頭，將性愛過程全程拍下，再放到會員制平台收費販售。

目前據傳有1691名男性受害，其中不乏健身教練、大學生、上班族等，且因為都有拍到受害者長相，影片外流後已有多人遭認出，對此，警方低調表示實際涉事人數為「多名男性」，具體數字仍在確認中。不只如此，還有消息指出，紅姐明知罹患性病，仍在無保護措施的情況下發生性行為，可能導致性病傳播，但警方表示目前尚無證據，若證實此事，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。

▲南京紅姐騙砲上千男子。（圖／翻攝自微博）