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李敏鎬愛犬Choco離世　哀痛曬照思念「希望16年時光牠是幸福的」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男神李敏鎬是知名愛狗人士，經常在社群曬出與愛犬「Choco」的互動日常，甚至曾親自設計印有Choco的T恤，進行愛心義賣，將收益全數捐出，作為保護瀕危動物的基金。12日，他透過Instagram傳達令人遺憾的消息，愛犬Choco在近日「回歸自然的懷抱」。

▲李敏鎬愛犬Choco高齡16歲離世。（圖／翻攝自李敏鎬Instagram）

▲李敏鎬曬出與毛小孩Choco的回憶照片。（圖／翻攝自李敏鎬Instagram）

李敏鎬12日在個人Instagram發文，透露Choco在陪伴他16年後，最終回歸自然的懷抱。他寫道：「我親愛的Choco，在完成了被賦予的16年時光後，回到了大自然的懷抱。希望我們一起度過的時光是幸福的，也感謝大家一直以來對Choco的愛。」他同時曬出與Choco的多張回憶照片，無論是將牠抱在懷裡的模樣，還是一起搭車移動的畫面，都讓人感受到濃濃的不捨與感傷。

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▲李敏鎬愛犬Choco高齡16歲離世。（圖／翻攝自李敏鎬Instagram）

▲李敏鎬愛犬Choco高齡16歲離世。（圖／翻攝自李敏鎬Instagram）

▲李敏鎬愛犬Choco高齡16歲離世。（圖／翻攝自李敏鎬Instagram）

消息一出，粉絲們紛紛留言表示慰問，「希望你能好好走出悲傷」、「真的太難過了」，為他送上鼓勵與安慰。另一方面，李敏鎬主演的電影《全知讀者視角》即將於7月23日正式上映，因此近日他正與其他同僚演員們一同勤跑電影宣傳中。

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