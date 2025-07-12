快訊／F4睽違12年真的回來了！　「世紀合體五月天」飆〈流星雨〉

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（12日）在台北大巨蛋開唱，也是他們台北演唱會最終場，近期一直瘋傳F4將在今晚合體擔任五月天嘉賓，稍早答案終於揭曉，F4言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪四人真的睽違12年，再次於五月天演唱會上全員到齊，合體獻唱〈流星雨〉了！

▲F4上回合體是2013年。（圖／翻攝江蘇衛視春節晚會微博）

F4上回四人到齊，是2013年出席江蘇衛視春節晚會表演，之前朱孝天在直播上說：「只要是4個人的事情，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應的。其他3個人的狀態我沒有辦法作太多的說明。目前沒有接到要合體的通知。我確實很想合體，但就是沒辦法。」周渝民受訪也表示，合體要有規劃，「單純想賺錢不要來找我。」看似沒有合體打算，但今晚四人相聚，讓全場4萬名觀眾都嗨到瘋掉。

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據了解，這次促成F4合體一事已經密謀兩年，由於四人各自工作繁忙，過程相當艱辛，而五月天在1999年成軍，F4則是在2001年因偶像劇《流行花園》出道，兩團出道時間相近，但卻從未合體，因此今晚也是五月天、F4首度世紀合體。

2023年，五月天將解散多年的Energy重聚合體，也讓Energy再次創下事業高峰，還拿下首座金曲獎。而五月天阿信去年開直播的影片更被挖出，當時阿信打趣說：「他們這些男團現在都給我復合是幹嘛，好不容易擺脫他們了。」更說：「如果連F4都復出，那我只有跳舞一途，我沒有別的選擇了，我們五月天五個老骨頭被逼上絕路。」喊話：「F4不要輕易復合！」被網友直呼：「原來那時候就在埋梗了！」