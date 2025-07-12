王晶批趙雅芝「沒演技靠天賞飯吃」　另讚劉亦菲實力派：很努力

記者劉宛欣／綜合報導

縱橫香港90年代的知名導演王晶，當年一手打造無數經典港產片，如今淡出主流影壇，轉戰小紅書、YouTube等網路平台，拍片分享過去電影圈的幕後秘聞。近日他在一支影片中談及兩個影迷心中的仙氣女神，趙雅芝與劉亦菲，對兩人給出截然不同的評價，引起網友熱烈討論。

影片中，王晶談到「演技」與「觀眾緣」哪個比較重要時，表示兩者都很關鍵，接著以趙雅芝為例直言：「趙雅芝就是一個沒有演技，可是觀眾緣非常好的人。」他補充說明，趙雅芝演藝生涯長達數十年，即便演技備受爭議，但「她演什麼大家都愛看」，再加上擁有大量經典作品，足以紅遍整個華人圈，認為她的成功是「老天爺賞飯吃」，天生帶有明星命格，不需太費力，就能收穫人氣。

▲王晶批評趙雅芝沒有演技，但是老天賞飯吃，很有觀眾緣。（圖／翻攝自趙雅芝微博）

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相較之下，王晶對劉亦菲則給出截然不同的評價。當被主持人問及是否也認為劉亦菲是「老天賞飯吃」時，王晶斬釘截鐵地回應：「劉亦菲很努力啊！我覺得。不然她很難到今天這個位置。」他指出，劉亦菲從《神鵰俠侶》到近年的《夢華錄》、《玫瑰的故事》，都展現出明顯的演技進步，並強調「她有好幾部戲都很努力，我看並不是老天爺送給她的。」

▲王晶讚賞劉亦菲很努力。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

王晶強調演技可以透過後天努力練出來，並藉劉亦菲的例子呼籲觀眾不要只看外表或背景。他認為，在競爭激烈的演藝圈，唯有實力與持續精進，才能站穩腳步。