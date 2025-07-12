吸血鬼CP來了！Gawin想吃爌肉飯　Joss「家有芒果園」約台粉泰國見

記者黃庠棻／台北報導

泰國BL夯劇《噬血欲情》以吸血鬼題材為核心，開播以來話題不斷，展現驚人熱度。有別於一般CP組合，由Joss與Gawin這對強強CP擦出獨特化學反應，迅速吸引大量粉絲的喜愛，2人將在13日首度在台舉辦粉絲見面會，12日抵達台灣後隨即在下午接受訪問。

▲泰國BL夯劇《噬血欲情》Joss（左）、Gawin來台接受訪問。（圖／記者李毓康攝）

擁有189公分的Joss與186公分的Gawin稍早接受訪問，皆穿著黑色西裝現身，高挑的身材一走進房間瞬間引起眾人驚呼，雖然兩人只差了3公分，但Gawin表示自己在認識Joss之前，都以「高人一等」的視角面對眾人，見到對方之後確實有點驚訝，笑說「第一次看到需要稍微仰望的人」。

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▲泰國BL夯劇《噬血欲情》Joss（左）、Gawin來台接受訪問。（圖／記者李毓康攝）

Joss與Gawin兩人都是第一次造訪台灣，對於旅遊、美食都有高度興趣，Joss透露在訪問前已經先品嚐過台灣牛肉麵，紅燒、清燉都有，覺得口味很不錯，他特別點名想吃台式漢堡「刈包」，也想要到台北市區走走，像是台北101、寺廟等知名地標，感受台灣的風土民情。

▲泰國BL夯劇《噬血欲情》Joss（左）、Gawin來台接受訪問。（圖／記者李毓康攝）

Gawin則表示特別想吃爌肉飯、肉燥飯這種飯類美食，直呼「希望今天有機會吃」，不過因為兩人都是12日中午才抵達台灣，還沒有機會品嚐到台灣最有名的手搖，Joss則把握機會詢問眾人「有沒有推薦台灣的水果」，得到「芒果」的回答後，兩人都開心表示「是芒果愛好者」，有機會一定要吃到。

▲泰國BL夯劇《噬血欲情》Joss（左）、Gawin來台接受訪問。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，Joss談起芒果話匣子大開，得知台灣與泰國的芒果嚐起來不太一樣時，分享自己家裡也有芒果田，雖然農地在泰國外府，但從小就吃芒果長大，直呼「不會覺得膩」；Gawin也同樣喜愛芒果，坦言在來台灣之前才嗑了15顆芒果，還笑說「之後要去Joss家偷芒果」，Joss一聽之下則回應「很多，不怕你偷」，雙方當場鬥嘴放閃。

▲泰國BL夯劇《噬血欲情》Joss（左）、Gawin來台接受訪問。（圖／記者李毓康攝）

最後，Joss與Gawin感謝台灣粉絲的支持，說道「很開心大家支持我們，也支持我們電視劇，希望可以見到所有粉絲」，Joss更像劇迷喊話「希望大家也可以到泰國旅遊」，被詢問可否到家中芒果園玩，他立刻說道「當然可以，很多，不怕你們拿，但我要先吃到台灣芒果，如果台灣芒果比較好吃，你們就不要去了」，幽默反應立刻笑翻現場所有人。

▲泰國BL夯劇《噬血欲情》Joss（左）、Gawin來台接受訪問。（圖／記者李毓康攝）