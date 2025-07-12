蔡詩芸穿超辣「現身信義區酒吧」　老公王陽明也來了！

記者蔡琛儀／台北報導

蔡詩芸今年參加陸綜《乘風破浪的姐姐》表現亮眼，6月與張予曦、劉忻、郭碧婷組成女團ROLLING SISTERS正式出道。事業如日中天之際，她再度回歸嘻哈本色，推出全新單曲〈想你想到壞掉〉，以坦率語氣唱出失控的思念，這首兼具洗腦旋律與情緒渲染力的作品，展現蔡詩芸音樂風格的不設限。

▲▼蔡詩芸性感快閃信義區酒吧，老公王陽明也愛相隨。（圖／人見人愛娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

她日前突襲信義區酒吧進行新歌首唱，性感登台引爆現場氣氛，老公王陽明也現身力挺，吸引滿場樂迷朝聖。她興奮表示：「我已經有一陣子沒表演了，這次能表演新歌感覺會很不錯。這次去信義快閃一下也蠻酷的，週末的信義區真的超熱鬧，我就是要炸翻現場！」唱到〈誰愛誰〉時還與粉絲合唱，現場宛如大型派對。

〈想你想到壞掉〉靈感來自蔡詩芸親身經歷的夜晚，朋友失戀後醉倒家中、情緒潰堤，在浴室大哭的畫面深深觸動她，她心想：「有什麼比醉了還想一個人更慘的事？」便將這股感受化為創作。談到創作動機，蔡詩芸坦言：「愛情有時會占據你全部思緒，讓人難以控制情緒起伏。我想讓大家知道，脆弱並不可恥，這些情緒我們都曾經歷過。」

▲蔡詩芸推出新歌〈想你想到壞掉〉。（圖／人見人愛娛樂提供）

〈想你想到壞掉〉融合Dark wave與Goth氛圍，旋律流行、編曲冷冽，是一首讓人盡情釋放的療癒之作。她笑說，這首歌名是與作詞老師一拍即合決定的，「思念，有時候真的會讓人壞掉。」MV場景橫跨酒吧、廁所到郊外田野，蔡詩芸穿上性感戰袍、在野地中奔跑釋放情緒，全程貫徹歌曲的痛感主題，畫面張力十足。