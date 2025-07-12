SJ神童突曝「做過乳頭縮小手術」！　原因曝光成員笑翻

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓天團Super Junior於2005年出道，即將迎來成軍20週年的他們，日前到知名製作人羅暎錫（羅PD）的網路節目作客，大聊出道以來的點點滴滴，成員神童更突然自曝曾經做過「乳頭縮小手術」，原因曝光讓在場眾人笑翻。

▲神童自曝做過乳頭縮小手術。（圖／翻攝自YouTube／十五夜頻道）

在節目中，神童表示自己曾是《無謀挑戰》、《黃金漁場 Radio Star》等綜藝節目的初期固定成員，他坦言曾在公司的大力支持下，獲得許多演出綜藝節目的機會，可惜最終沒能長久持續下去。不過他也談到自己在出道早期，曾主持兒童節目「뽀뽀뽀」長達3年，並分享期間發生過的糗事。

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▲神童分享出道早期發生的糗事。（圖／翻攝自Instagram／earlyboysd）



神童回憶某次他與孩子們拍攝帶動跳的環節，不料在歌曲才剛開始時，導演就突然喊停，並跑到他面前提醒他：「你的乳頭太明顯了。」然而因為身上穿的衣服太緊，他當下只能遮住胸口尷尬離開。他透露自己之後去做了乳頭縮小手術，雖然醫生提醒他，術後乳頭仍有可能會再自行增大，但驚人的成效仍讓他不禁直呼：「好像突然變不見了。」逗趣發言笑翻眾人。