「超狂天團」爆現身五月天演唱會最終場！來賓陣容曝 公司回應藏玄機

圖文／鏡週刊

五月天「5525 回到那一天」台北大巨蛋演唱會11日進入倒數第二場，12日將迎來台北最終場。除了冠佑女兒Roselyn（小玫瑰）將擔任開場嘉賓外，也傳出F4將在演唱會上驚喜合體。因《流星花園》紅遍全亞洲的F4，距離上一次正式同台已是2013年登上大陸春晚，若今天真的現身大巨蛋，勢必勾起無數粉絲青春回憶。

本刊於上個月獨家報導指出，F4（言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天）已在相信音樂積極牽線下，達成合體共識，將以出道 25 週年為契機，於2026 年舉辦演唱會，對象不僅包含台灣與大陸市場，更有望展開亞洲巡演，預估吸金可達數十億元新台幣。

新聞曝光後引起大批粉絲敲碗合體，而針對F4將合體開巡演的傳聞，周渝民受訪時說「每年都有機會」，但也直言「若只是為了賺錢就不用找我，希望有些規劃再來。」朱孝天充滿興致回應：「希望大家都能去支持，因為這是一個我堅持很久的音樂夢想。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲五月天在台北大巨蛋舉辦八場演唱會，和五迷們一起寫下難忘回憶。（相信音樂提供）



11日本刊接獲情報，指F4已與五月天一起為演出彩排，向相信音樂求證，對方表示今晚演唱會仍在進行中。並未否認明（12日）演唱會有嘉賓一事，F4站上大巨蛋的機率大增，12日入場的歌迷不妨期待一下。



更多鏡週刊報導

五月天、告五人同台演出歌迷嗨爆 蕭煌奇坐觀眾席被點唱〈你是我的眼〉

時隔3585天江蕙回歸開唱 費玉清送上巨型鳳凰祝賀

甩罹癌低潮重拾麥克風 江蕙哽咽：我是健康寶寶，阿蕙現在很好