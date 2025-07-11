紅姐騙砲千名男子！　李怡貞驚「敢開口別人就敢給」：這世界真瘋了

記者劉宛欣／綜合報導

南京江寧一名38歲的偽娘網紅「南京紅姐（以下簡稱紅爺）」近日遭指控，約會千名男網友，並以水果為交換，與1691人發生無套性行為，性愛影片還外流全網。相關消息在社群上引起超高討論度，網紅律師李怡貞也在臉書分享了新聞，並直言「這個世界真的瘋了」。

▲南京紅姐騙砲上千男子。（圖／翻攝自微博）

李怡貞11日晚間在臉書分享了一則新聞，內容是其中一個與紅爺約過砲的「極品健身教練」，在事發過後開直播承認外流影片中的人，就是他本人沒錯。不少人在社群上探討為何會有眾多男性上鉤，李怡貞對此則發表心得指出「沒有什麼是不可能，只要你妳你妳？！敢開口，別人就敢給你吃！？（吃什麼），這個世界真的瘋了」。

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▲李怡貞發文評論南京紅姐事件。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

雖照片中該男子臉部被遮起，李怡貞仍讚嘆「就算馬賽克，感覺也是帥的耶，天啊」。

有網友在Threads發文，好奇為何男生發現紅爺是男的，卻仍願意留下發生性關係，有網友轉發大陸女網友的分析，歸納出3種類型，第一個是發現真相後，揍人一頓並破口大罵、提褲就走的直男。第二是去了之後雖然發現是男的，但是抱持著「來都來了」心態，甚至結束後還願意回訪，已經被「掰彎」。第三種則是從頭到尾都不知情，直到最後都以為紅姐是女生。