丹娜絲重創台南！啦啦隊女神掏腰包「赴災區送物資」被讚翻

記者顧齊祐／綜合報導

中度颱風「丹娜絲」近日侵襲台灣，造成中南部地區災情嚴重，特別是雲嘉南地區，許多家庭因停水停電面臨生活困境。而統一獅啦啦隊成員「包子」也展現善心，親自前往台南災區發放物資，善心舉動引發網友高度關注。

▲啦啦隊成員「包子」展現善心，前往災區發放物資。（圖／翻攝自Threads／bzjan14_）



在台南長大的啦啦隊成員包子，今（11）日凌晨於社群平台發文，緊急詢問台南地區災情需求，「請問台南7/11哪裡需要便當、物資（水、乾糧）或協助發放、整理的人力」，並計劃中午抽空前往支援。包子坦言擔心部分地區物資已足夠，因此特別向網友確認實際需求，以免資源重疊。

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▲包子發文詢問台南地區災情需求。（圖／翻攝自Threads／bzjan14_）



今（11）日下午，包子再度更新進度，透露已完成物資送達，並提醒前往災區的民眾注意安全，「謝謝大家提供的資訊！物資稍早已送達，有些路段積水很深，前往時要特別小心」。暖心舉動迅速引起網友熱烈迴響。

▲包子自掏腰包，發放物資。（圖／翻攝自Threads／bzjan14_）



許多網友紛紛留言表達支持「推包子人美心善，今天下午詢問一輪區公所，鹽水需要乾糧，我明天也會送一趟過去」、「建議去之前可以先打電話問公所，看還有沒有需要喔」、「我們家包子做啦啦隊之前就一直是這麼熱心善良了」、「包子真的很棒 ，阿嬤家也是淹水到昨天才有電」、「阿包妳真好，佳里真的很嚴重，我同事一個佳里一個七股，七股那個到現在家裡還沒有電」。