「小孩沒想像中花錢」5件事生了才知道！張捷靠這招育兒：又省一大筆

記者潘慧中／綜合報導

張捷2020年與夏如芝結婚後，不時會和粉絲分享家庭生活。面對網路上掀起的「到底要不要生小孩」討論，他11日以自身經驗在社群網站寫下「5件生了才知道的事」。

▲張捷寫下「5件生了才知道的事」。。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



首先，張捷直言：「你會完全沒時間！！！」他坦言，原本以為育兒只是比養寵物多兩倍心力，沒想到差很大，「不只是餵奶、換尿布、清便便，還要無時無刻陪伴他。」即使孩子睡著了，也不是休息時間，而是開始做家事的時候，「這時候有個好隊友真的很重要。」

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▲夏如芝和張捷育有一個女兒。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



許多人擔心孩子花費過高，但張捷認為其實「沒想像中那麼花錢」。他指出最大開銷應該是月子中心，至於每個月的尿布、奶粉錢其實都沒破萬。其他用品如玩具、推車、安全座椅，只要不追求名牌其實都不算貴，「更省的方式就是跟朋友接手二手用品，這樣又能省下一大筆。當然，未來才藝課可能會很燒錢就是了。」

此外，張捷還觀察到，小孩雖然還不太會說話，但其實什麼都聽得懂、感受得到，而且學習力驚人，「有一次餐點出錯，我們有點不爽，芝麻就默默走過來安慰我們，真的覺得超神奇。」

▲張捷發現小孩的學習力真的很驚人。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



育兒過程中，張捷也更加體會到父母以前的用心，「現在自己當爸爸才知道，為什麼他們總是說『都是為你好』。」就像他前幾天帶芝麻去診所時，發現女兒到處亂摸、口罩也沒戴好，在不斷提醒與制止的過程中，他忽然懂了那份關心與焦急，「真的都是為她好啊。」

至於情感層面，張捷說，「孩子一出生，也不知道為什麼，心裡就會冒出一種前所未有的愛（父愛？）」，手機裡全是芝麻的照片，「三不五時就會拿出來看，還會一邊看一邊姨母笑。」他感慨地說：「這種感覺真的很特別，覺得自己進入了人生下一個階段，或許這就是所謂『不求回報的愛』吧。」

▲張捷承認手機裡有很多女兒的萌照。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



總結來說，張捷認為有孩子真的很棒，雖然會花費不少時間和金錢，但只要看到女兒就覺得一切都值得了，「真心推坑給準備好的人：趕快去生孩子吧！」

張捷IG全文：

看到最近有人人在討論：

「到底要不要生小孩？」

我來跟大家分享

【5件生了才知道的事】

1. 你會完全沒時間！！！

本來以為生小孩只是比養寵物多兩倍心力

結果根本差！很！多！

不只是餵奶、換尿布、清便便

還要無時無刻陪伴他。

只要孩子不是在睡覺，就是需要你注意他

而他睡著了⋯

那就是你開始做家事的時候啦！

（這時候有個好隊友真的很重要）

2. 小孩沒想像中那麼花錢

最貴的大概就是月子中心

至於必需品像尿布、奶粉，

其實一個月花費也不至於破萬

其他玩具、推車、安全座椅、衣服，

只要不追求名牌，其實都不算貴～

更省的方式就是跟朋友接手二手用品

這樣又能省下一大筆

（當然，未來才藝課可能會很燒錢就是了）

3. 小孩其實什麼都懂

一開始以為他們什麼都不懂，

結果在不知不覺中，

就會發現他們超有自己的個性。

雖然還不太會講話，

但他們全都聽得懂、感受得到，

而且學習超級快。

很多事情根本沒教，他們就自己會了！

像有一次餐點出錯，我們有點不爽，

芝麻就默默走過來安慰我們，

真的覺得超神奇

4. 終於理解爸媽的偉大

小時候總覺得爸媽很煩，

現在自己當爸爸才知道

為什麼他們總是說「都是為你好」。

像前幾天去診所，

芝麻手到處亂摸、口罩也沒戴好

我們一直提醒她、制止她，

真的都是為她好啊

5. 一種特別的「愛」

孩子一出生，

也不知道為什麼，

心裡就會冒出一種前所未有的愛（父愛？）

感覺自己隨時都可以為他犧牲

手機裡全是他的照片，

三不五時就會拿出來看，

還會一邊看一邊姨母笑。

這種感覺真的很特別，

覺得自己進入了人生下一個階段。

或許這就是所謂「不求回報的愛」吧

總之，有了孩子真的非常棒！

雖然佔據了你大半時間，

也花了不少錢，

但只要看到他，一切都值得

這應該就是所謂的「甜蜜的負擔」

真心推坑給準備好的人：

趕快去生孩子吧