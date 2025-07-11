藝人第一槍表態不同意罷免　李明依臉書PO文喊3句話

記者黃翊婷／綜合報導

大罷免首波投票將在7月26日登場，罷團持續進行最後階段的衝刺。資深藝人李明依昨日（10日）在臉書公開表態不同意罷免，成為首位公開表明反對罷免的藝人。不過，隨後資深男星陳慕義也在臉書發文，為罷團志工加油，並喊話「大罷免大成功」。

▲李明依在臉書PO文公開表態不同意罷免。（資料照／記者黃克翔攝）

李明依出道36年，是台灣知名女歌手、女演員、節目主持人、文字工作者，曾獲得第25屆金鐘獎最佳女演員獎，擁有豐富的演藝經歷。身為外省二代的李明依，過去多次公開表明自己的政治立場，而面對即將到來的大罷免首波投票，她也在臉書PO文喊話，「天災無可避免，人禍真是要不得，7月26日出來投『不同意』罷免。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，就在李明依PO文之後16分鐘，資深男星陳慕義也在臉書發文，他貼出自己參加文山退葆罷團在捷運站舉辦的活動，並稱讚罷團志工十分堅定、專注，同時不忘高喊「大罷免大成功」。

陳慕義出道41年，是台灣知名演員、編劇，出演過多部電視劇、電影，2023年以電影《老狐狸》獲得第60屆金馬獎最佳男配角獎，演藝經歷同樣十分豐富。

天災無可避免 人禍真是要不得 7/26出來投「不同意」罷免 由李明依emi 發佈於 2025年7月9日 星期三