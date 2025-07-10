昔日恩情全沒！鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」　他認：每天在家哭

記者孟育民／台北報導

網紅鍾明軒去年2月上傳前往中國旅行的影片，當時網紅波特王爆料中國政府砸錢邀請台灣網紅拍片大外宣，鍾明軒因而被貼上「統戰」標籤，後來又被反共網紅八炯、閩南狼指控收中國政府的錢，生活受到翻天覆地的影響。鍾明軒9日發布影片還原整個過程，他表示，「僅僅因為這8秒的影片，它完全改變了我當時的生活。」首次談及被前經紀公司解約內幕，如今過往恩情已成回憶。





▲鍾明軒拍片還原心聲。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）



鍾明軒說，攝徒日記的影片只從完整對話中剪出最後這一段，「僅僅這8秒的捏造，導致我的工作莫名被取消，合作廠商不理解，被前經紀公司協商提前解約」，每一天都睡不好，好幾個禮拜不敢出門，甚至因此生病，最讓他感到痛心的是，朋友到現在依然還不相信他。

▲鍾明軒因為風波被前經紀公司提前解約。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

事實上，鍾明軒今年3月時，就曾談到心情，當時被前經紀公司解約，加上面對外界抨擊，還要獨自面對幕前幕後的工作，讓他直呼：「好痛苦！我老實跟大家說，我幾乎每天在家裡都在哭。」因此他決定暫離台灣，選擇去澳洲的布里斯本放鬆心靈。雖然如此，他仍無法真正觸及內心的快樂，精神狀況令人擔憂。

▲鍾明軒當時每天在家哭。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

而鍾明軒被前經紀公司解約，兩年前和經紀人拍片也被網友挖出，當時經紀人表示只巧遇鍾明軒三次，感受到對方的童年創傷與自己雷同，於是先送給他一大堆衣服、鞋子，事後更希望能簽下他，甚至放棄原本的正職，和友人合夥開公司，只為了鍾明軒一人，他說：「我覺得你是個特別的存在，鍾明軒可以被看見更多，我其實考慮了一段時間，但做這個決定的的時候，我們都度過很多事件和愉快的事情。」





▲▼鍾明軒與前經紀人拍片，如今一切已成過往。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）