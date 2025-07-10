楊子儀出外景爆意外「遇巨浪翻船」失聯寫遺書！　憶靠神蹟保命當場落淚

記者孟育民／台北報導

東森綜合台跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，本週六（12日）播出全新「台南之旅」。由花甲藝人蔡小虎、龍千玉，攜手少年藝人孫淑媚、楊子儀，一同探索府城之美。第一天由龍千玉擔任導遊，帶領大家體驗手捏陶土，捏出想送給20歲自己的陶器。楊子儀捏出天上聖母像，透露以前錄外曾發生意外，差點就天人永隔，驚悚回憶仍讓他歷歷在目。

▲龍千玉（左起）、蔡小虎、孫淑媚、楊子儀共遊台南 。（圖／東森綜合台提供）

楊子儀捏出天上聖母像，哽咽地說：「我24歲主持《世界第一等》時，節目為了捕捉大目鮪魚，我們前往厄瓜多，租了兩艘遊艇出海，但那天我們遇到70級的超級巨浪，一陣大浪打過來，我們的船差點翻掉，還跟另一艘船失聯，就連打衛星電話也打不通，我們甚至都要寫遺書了！雖然船長遠處看到一盞燈，想說是遠洋漁船，趕快追上去，但沒想到開過去後，燈卻突然熄滅，我們覺得都沒希望了。但下一秒，地平線就出現在我們眼前，前方是我們當時港口旁的港灣，再仔細一看，剛剛那盞燈的方向，正是聖母瑪利亞石像，才知道我們順利活了下來。」

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▲楊子儀憶巨浪滅頂驚魂，靠「聖母瑪利亞」神蹟保命 。（圖／東森綜合台提供）

龍千玉則捏出一雙高跟鞋，並分享：「我20歲那年，剛好在新加坡駐唱，我還是小歌手唱酬非常微薄。有一次走在街上，看到百貨公司鞋櫃上擺著一雙非常閃亮的高跟鞋，我當時就希望，有一天能夠穿上這雙玻璃鞋，在歌壇上發光發熱，受到大家的喜愛。這是我自己小小的憧憬。」



