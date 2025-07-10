蔡小虎錄影一半突呼吸中止！自爆「打球留隱疾」　節目意外擦出曖昧情

記者孟育民／台北報導

東森綜合台跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，本周六（12日）將播出全新「台南之旅」。由花甲藝人蔡小虎、龍千玉，攜手少年藝人孫淑媚、楊子儀，一同探索府城之美。節目促成螢幕情侶蔡小虎、龍千玉難得合體，兩人一見面，蔡小虎便熱情擁抱，龍千玉更是感動到眼眶泛紅，蔡小虎笑言：「我最期盼的旅伴就是妳。」龍千玉也分享：「看到小虎哥，我嚇了一跳，想說他怎麼可能來參加，沒想到《花甲》把我們兩個湊合在一起，真不知道有沒有機會開花結果？」

▲龍千玉（左起）、蔡小虎、孫淑媚、楊子儀共遊台南。（圖／東森綜合台提供）

台語歌王蔡小虎竟坦承，起初非常排斥上《花甲》：「因為我很害怕，覺得自己可能沒辦法勝任，這次願意來，是想在人生中留下值得紀念的事情，但這次的體驗讓我感到實在太棒了！」

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此外旅途中，他在車上睡到一半突然停止呼吸、發出鼾聲，並自爆：「我有睡眠呼吸中止症，因為小時候被籃球近距離打到流鼻血，醫生說我的鼻子彎曲得非常嚴重，但如果沒影響到生活，就不用動手術，所以就一直這樣。」





▲龍千玉、蔡小虎節目CP再掀亮點。（圖／東森綜合台提供）

蔡小虎、龍千玉和孫淑媚在旅途中深厚情誼藏不住，牽起三人之間的緣分背後竟藏洋蔥。龍千玉說：「幾年前，賀一航大哥過世，因為我們都是賀大哥的好友，有一段時間，大家都去陪賀大嫂，甚至還創了一個群組，叫做『不同爸爸媽媽的群組』，因為這樣，感情就變得越來越好。」











