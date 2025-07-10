串流收視週榜／胡瓜綜藝上串流還是強！　暑期4陸劇台灣熱度差很大

記者陳芊秀／綜合報導

韓綜《Biong Biong地球娛樂室》第3季近日正式完結，打從4月首播起，霸榜11週平台第一從未離開冠軍寶座。金鐘主持人王浩一驟逝，主持7季的《浩克慢遊》吸引大批鐵粉追看懷念。同時陸劇暑期檔4部大劇在台灣同步開播，台灣觀眾迴響對比大陸差別頗大，《ETtoday星光雲》為大家帶來最新一週串流收視排行。

浩克慢遊

▲《浩克慢遊》。（圖／翻攝自臉書）

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金鐘主持人兼作家王浩一於6月29日驟逝，他生前與好友劉克襄共同主持行腳節目《浩克慢遊》，自2014年主持至今7年，第7季年初才播畢，沒想到突然病逝震驚各界。連日來藝文界，娛樂圈友人不斷發文悼念，大批觀眾也透過串流平台收看《浩克慢遊》追思，節目在公視+收視一口氣躍升至排行第5名，大眾對他的突然離開感到不捨。

Biong Biong地球娛樂室

▲《Biong Biong地球娛樂室3》。（圖／翻攝自網路）

由王牌製作人「羅PD」羅暎錫打造的實境節目《Biong Biong地球娛樂室》，第3季歡樂完結。節目最新一週也是friDay影音收視第一，完成了霸榜11週冠軍的偉業。

胡來旅行社

▲《胡來旅行社》。（圖／翻攝自臉書）

綜藝天王胡瓜近來進軍串流市場，在YouTube開頻道拍片更新，累積極高的觀看流量。他持續活躍電視圈，與女兒小禎、兒子胡釋安首度合作實境節目《胡來旅行社》，在故鄉苗栗經營旅行社，設計行程帶團出遊，同步在串流平台播出，在LINE TV衝上收視第一，是從電視圈走進串流時代的綜藝天王。

桃花映江山

▲《桃花映江山》。（圖／翻攝自微博）

陸劇《桃花映江山》是大陸騰訊暑期檔首波大劇，由劉學義、孟子義主演，故事改編自白鷺成雙的同名小說，描述北苑國和親公主「姜桃花」，因故選擇奸相「沈在野」為和親對象，婚後展開諜對諜，又在對立中萌生愛意。該劇自6月25日開播，在大陸成績不如預期，雲合集均播放量僅1500萬至1600萬，未達到「熱播」標準線，平台站內熱度最高26000。該劇在台灣Netflix播出，最新一週排行台灣熱門第2，僅次於《魷魚遊戲》。

錦繡芳華

▲《錦繡芳華》。（圖／MyVideo提供）

陸劇《錦繡芳華》是《國色芳華》第二部，由楊紫、李現主演，年初在大陸播出創下極高的收視熱度，在台灣也吸引不少名人明星追劇。相隔近半年第二部於6月30日播出，在台灣Netflix首週排行熱門第5，在MyVideo則是平台第一，在LINE TV則是平台第3名，未來排名有機會再往上升。

暑期4陸劇台灣搜尋熱度PK

根據陸網曝光7月8日雲合數據，張譯主演的檢察偵查劇《以法之名》市佔率高達33.7%，是暑期檔的冠軍劇集，第2名是穿書古裝劇《書卷一夢》，市佔率18.3%，第3名是《錦繡芳華》，收視市佔率11.1，《桃花映江山》收視市佔率僅7.7%。

▲大陸雲合數據，前4名《以法之名》《書卷一夢》《錦繡芳華》《桃花映江山》。（圖／翻攝自微博）

大陸自6月中下旬開始排播暑期檔劇集，屬於第一波的《桃花映江山》、《書卷一夢》、《錦繡芳華》6月底開播，不過其成績都遠低於張譯主演的檢察偵查劇《以法之名》。不過根據Google在過去3週來的趨勢熱度值觀察，熱度最高的是李一桐、劉宇寧的《書卷一夢》，熱度第二是《桃花映江山》，熱度第三是《錦繡芳華》，《以法之名》則是熱度最低，呈現出台灣與大陸觀眾追劇的溫度差。

▲台灣Google搜尋，近3週4陸劇熱度依序是《書卷一夢》《桃花映江山》《錦繡芳華》《以法之名》。（圖／翻攝自微博、網路）

【台灣9串流平台收視】

Disney+／《鋼鐵心》霸榜週冠軍

▲Disney+前3名《鋼鐵心》、《藏海傳》、《血謎拼圖》。（圖／翻攝自臉書）

friDay影音／《Biong Biong地球娛樂室3》11週冠軍

▲friDay影音收視週榜（6/30-7/6）。（圖／friDay影音提供）



Hami Video／傑森史塔克電影《重裝制裁》霸榜2週

▲Hami Video收視週榜（6/30-7/6）。（圖／Hami Video提供）



iQIYI／《書卷一夢》霸榜2週Google熱度高

▲iQIYI收視週榜（6/30-7/6）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／晨間劇《紅豆麵包》夏季霸榜王

▲KKTV收視週榜（6/30-7/6）。（圖／KKTV提供）



LINE TV／胡瓜《胡來旅行社》登冠

▲LINE TV收視週榜（6/30-7/6）。（圖／LINE TV提供）



MyVideo／楊紫《錦繡芳華》收視第一

▲MyVideo收視週榜（6/30-7/6）。（圖／MyVideo提供）



Netflix／《桃花映江山》週排行第2

▲Netflix收視週榜（6/30-7/6）。（圖／翻攝自Netflix）



公視+／《浩克慢遊》衝第5

▲公視+收視週榜（6/30-7/6）。（圖／公視+提供）