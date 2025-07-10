王力宏太狂了！　10度受邀「全球最神秘峰會」同場全是世界富豪！

記者蔡琛儀／台北報導

一年一度的美國太陽谷峰會（Sun Valley Conference）於7月在愛達荷州登場，這個被稱為「全球最神秘峰會」的活動，雲集全球最具影響力的科技、媒體與財經領袖。今年的出席嘉賓陣容豪華，像是每年幾乎都受邀的王力宏、微軟創辦人比爾蓋茲、亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta執行長馬克扎克伯格、蘋果執行長庫克、Google母公司Alphabet執行長皮查伊等科技巨頭齊聚一堂，堪稱「矽谷復仇者聯盟」。

▲王力宏第10度出席美國太陽谷峰會。（圖／翻攝王力宏IG）

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太陽谷峰會由Allen & Company自1983年創辦，每年7月舉行、為期5天，為全球財經與媒體領袖提供一個非公開的高端交流平台。歷年來參與者還包括股神巴菲特、特斯拉執行長馬斯克，可見此會議的國際影響力非同小可。

身為亞洲娛樂界的代表人物，王力宏是峰會上的常客，這是他過去12年來第10次受邀參加，展現他不只在音樂領域的卓越成就，也具備橫跨科技與國際文化交流的影響力。據傳，他在會議中與多位矽谷大咖深入探討AI音樂、虛擬演唱會技術，以及華語音樂市場的未來機會，備受矚目。也讓網友直呼：「力宏的朋友圈根本是地表最強」、「亞洲之光名不虛傳」、「演唱會票房王還是國際腦力峰會代表，太猛了！」