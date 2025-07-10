蔡阿嘎老婆賣防水鞋「原料遭影射害孩子性早熟」！鄭重聲明：安全無虞

記者潘慧中／綜合報導

二伯是百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆，近年自創品牌獲得大批粉絲喜愛。沒想到，上架的防水休閒鞋被成長曲線管理師影射「是害孩子長不高、性早熟的兇手」，讓她10日鄭重發聲明：「原料不是影片中所說的PVC聚氯乙烯。」

▲二伯賣的洞洞鞋被影射「是害孩子長不高、性早熟的兇手」。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



二伯在Instagram限時動態無奈地說，9日晚間有很多網友傳訊息通知，有成長曲線管理師擷取她推出的洞洞鞋照片，並寫下具影射性的一句話，「你知道嗎？每天都在穿的鞋子可能是是害孩子長不高、性早熟的兇手。」

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▲▼二伯PO成分報告鄭重發聲明！（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



對此，二伯PO出成分報告嚴肅澄清，「我們成人、兒童鞋款都是台灣製造，原料也是使用台灣台塑的EVA乙烯酯共聚物，不是影片中所說的PVC聚氯乙烯。本公司產品皆經國家法規規範之安全檢驗，證明不含毒性物質，安全無虞。」

▲▼二伯將公司經營得有聲有色。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



二伯很遺憾收到這個訊息，對於成長曲線管理師散佈不實資訊、造成消費者恐慌一事，她與公司已經委請律師協助處理，「選用台灣製造的產品我們一直都在努力，更一直努力在帶給大家安心健康的產品。」