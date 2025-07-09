3國光女神驚喜合體！　Lala同框少少、安苡愛：變阿姨了

記者王靖淳／綜合報導

女星Lala（蘇心甯）有「國光女神」的封號，上個月底迎來43歲生日的她，今（9）日在社群曬出自己與曾是「國光幫女神」之一的少少（杜少榛）及安苡愛的慶生合照，同時也附上兩張十年前舊照，開心宣布迎來出道十週年。

▲Lala同框少少、安苡愛。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

Lala趁著生日聚會特別邀請少少與安苡愛一起吃飯，三人久違重聚，感受到昔日「國光女神」情誼依舊，並在文中附上十年前舊照，打趣表示：「國光女神10年後變國光阿姨了啦（我。」Lala也不忘感謝當年《國光幫幫忙》給予舞台機會，感性寫道：「我們都感謝國光幫幫忙」，並向昔日夥伴喊話：「謝謝女神們抽空陪我過生日，希望我們都能天天幸福快樂。」

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▲Lala曬十年前舊照。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

事實上，Lala最近才因為一張與好友成語蕎的合照，被網友質疑懷孕，照片中她身穿一件白色露肩洋裝，頭上還戴著印有生日快樂字樣的頭飾，一旁的成語蕎則穿著一件粉色洋裝，並伸出右手扶在Lala的肚子上，畫面曝光後，引發網友瘋猜。面對被質疑懷孕，Lala除了在留言區透露自己目前沒對象之外，同時也在社群發布貼文，開玩笑喊話：「連個對象都沒有怎麼懷孕啦，我才不要老蚌生珠。」如今發文曬出與昔日國光女神的合照，再度掀起討論。

▲Lala因一張摸肚照遭質疑懷孕。（圖／翻攝自Facebook／Lala蘇心甯）