鄭伊健愛妻美國現蹤「明顯圓潤」　網：這是幸福肥

▲蒙嘉慧跟隨老公鄭伊健在美國開演唱會，被目擊也去了早前鄭伊健去的餐廳，如今的她心寬體胖，差點讓人認不出來。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／鏡週刊

港星鄭伊健近日在美國開演唱會，外出用餐時被網友目擊，拍下照片放上社群，雖有點中年發福，以58歲的年齡來說還是很可以；不過他的妻子蒙嘉慧也有在同一餐廳用餐，然而過往身材纖瘦、五官英氣逼人的蒙嘉慧，卸下女明星包袱後整個人身材暴脹，但也看得出來退休生活應是過得很愜意，才會心寬體胖。

蒙嘉慧造訪該餐廳時穿著黑色連身短裙，頂著一頭蔡英文式的髮型，與幾個人先後走進來，雖然看臉還是認得出是蒙嘉慧，但原本她的臉線條分明，自帶英氣，現在的臉改走圓潤路線，五官也沒了個性；170公分的身高在身材胖一圈後更顯得十分魁梧，比以前瘦削的身材膨脹2倍。

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▲蒙嘉慧跟隨老公鄭伊健在美國開演唱會，被目擊也去了早前鄭伊健去的餐廳，如今的她心寬體胖，差點讓人認不出來。（圖／翻攝自小紅書）

▲170公分高的蒙嘉慧發福後視覺上體型更魁梧，臉也圓了起來，過往的線條都消失。（圖／翻攝自小紅書）

▲早年蒙嘉慧與劉德華拍《暗戰》時令人大為驚豔，小巴上的戲亦被視為經典。（圖／網路圖片）

雖然在現場目擊她來用餐的原po大讚她與鄭伊健親切接地氣又沒架子，但照片分享到網路後，卻引來大批網友表示震驚，幸好還有不少人替她緩頰表示1975年出生的她今年已50歲，又多年未演戲（最近一部港劇作品是2019年的港劇《飛虎之雷霆極戰》，但去年復出為ViuTV主持旅遊節目），不可能像過往那樣注重身材管理與保養；且人本就不該有身材或容貌焦慮，搞不好人家就是幸福肥，對女明星不該這麼苛刻。



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