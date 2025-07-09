愛犬被判「活不過3歲」！病因連醫生也勸放棄 依依13年醫療費超驚人

記者潘慧中／綜合報導

依依最近帶著愛犬「妹妹」一起上節目，除了談起和毛小孩在收容所相遇的契機、以及決定領養的有趣關鍵，更讓人感動的是，愛犬原本被獸醫判定活不過3歲，結果不知不覺已經養到13歲了，「我花了一台國產車的錢。」

▲妹妹兩、三個月大時被依依領養。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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依依透露在台中讀大學時很常去收容所當志工，有次和當時才兩、三個月大的妹妹初次碰面，後來之所以決定領養，是因為妹妹身上散發出蜜汁雞排的味道。

▲依依喜歡妹妹身上有蜜汁雞排的味道。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



令依依心疼的是，妹妹有先天性的心臟瓣膜問題，所以無法隨便動手術，她撫養過程中也要格外謹慎，必須常帶愛犬做健康檢查。不料，醫生還說：「妳不要養牠，因為牠的心臟很像13、14歲的老狗，活不過3年。」

▲▼醫生本來判定妹妹活不過3歲。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



但依依仍繼續撫養著，到了妹妹5歲時，她就查到台北有醫院能協助動手術，「這樣子就花了25萬」，毛孩的心臟也因此變得跟年輕小狗一樣。接著，她又讓愛犬做拔牙、乳腺摘除等手術，每次都是7、8萬起跳，「不知不覺就花了一台國產車的錢。」

▲▼依依花了一台國產車的錢，將妹妹養到現在13歲。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

