郁方嫁豪門尪慶19年婚！長久秘訣靠「關鍵4字」：從不奪命追魂call

記者陳芊秀／綜合報導

女星郁方9日於社群平台發文，感性慶祝與丈夫結婚滿19週年。她透露當天一家人受邀與公婆的乾女兒思薈姐姐與姐夫共進晚餐，言談中流露出對親情的感恩。「思薈姐心胸寬大又開朗，令人感到溫暖；Bobby姐夫帥氣又智慧，真是男孩們的偶像。」郁方感慨地說：「我們都是承受了長輩的庇蔭，有這樣常常久久的感情，真是我們的福報。」

▲郁方與丈夫陳昱羲慶祝結婚19年。（圖／翻攝自臉書）

郁方2006年與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚，育有兩子一女，談及婚姻的心得，認為最重要的是「尊重與珍惜」這4個字。她寫道：「我對於老爺的愛，就是給他最大的尊重，對於另一半，我從不會奪命追魂call。」她坦言，即便太太的關心出於愛，但若造成另一半壓力，也會適時自我反省，「太太的關心和擔心如果會讓先生有壓力，那我就會『吾日三省吾身』，思考調整。」

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▲郁方認為婚姻最重要是「尊重珍惜」4個字。（圖／翻攝自臉書）

郁方更以天蠍座特質幽默自嘲，「這麼大的人啊～～～完全可以自己管好自己，生命中有這麼多有趣的事情要做，真的不用內捲消耗自己的能量。」她進一步表示，自己在家庭中的角色是有意識地存在與退出：「需要家庭溫暖的時候我們永遠都在；你不需要我的時候，我一定不在。」這份自在與彈性的相處哲學，也成為她維持婚姻與親子關係的關鍵信念：「我在，是因為身為太太和媽媽的責任；我不在，是因為我也是我自己。」

【郁方全文】

今天是我們結婚19週年紀念

謝謝公公婆婆的乾女兒

思薈姐姐和姐夫

邀請我們全家人吃飯

思薈姐心胸寬大又開朗，令人感到溫暖

Bobby姐夫帥氣又智慧，真是男孩們的偶像

我想我們都是承受了長輩的庇蔭，有這樣常常久久的感情真是我們的福報

結婚19週年有什麼心得嗎？

這十九年來的經驗，

我覺得最好的 婚姻還是建立在「尊重」和「珍惜」這四個字。

我對於老爺的愛，就是給他最大的尊重，

對於另一伴

我從不會奪命追魂call

太太的關心和擔心

如果會讓先生有壓力

那我就會「吾日三省吾身」

思考調整

真的！

這麼大的人啊～～～

完全可以自己管好自己。

生命中有這麼多有趣的 事情要做，真的不用內捲消耗自己的能量

天蠍座的我完全不想管別人啊！

所以

需要家庭溫暖的時候我們永遠都在，

你不需要我 的時候，

我一定不在。

這樣子的想法也很適合用在夫妻和親子關係之間

我在，是因為身為太太和媽媽的責任

我不在，是因為

我也是我自己