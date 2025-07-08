台韓跨國合作開發學齡前動畫！ 　攜手打造國際動畫IP「超可愛畫風曝光」

記者孟育民／台北報導

專屬兒少的公共頻道「小公視」首度推出跨國合作企劃，打造動畫全新IP，「小公視」於2024年8月正式開台，期望製做對接國際市場與台灣兒童觀眾的高品質的動畫內容，寓教於樂的方式，透過活潑、可愛的動畫角色與劇情，讓孩子們跟家長共享家庭時光。

▲ 轉轉映画推出的《哈囉！帕可拉小隊！Hello， Pakola!》可愛獨特的美術風格，幻想世界裡的Pakola小隊 。（圖／小公視提供）



「小公視」這次攜手韓國Campfire Aniworks 及 SAMG 等知名團隊，打造「All Star 學齡前動畫共同開發計畫」，首度展開國際的學齡前動畫項目合作，與5家韓國動畫公司共同參與，經過3個月的大師講堂、孵育訓練及提案會議，最終選出兩個臺灣團隊，分別是《哈囉！帕可拉小隊！》（Hello, Pakola!）、《滴滴向前衝》（Happy Droplet），一起展開這趟國際開發合作的旅程。

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Campfire Aniworks曾成功打造《我的同學是美人魚》（Rainbow Bubblegem）、《大腳怪》（The Big Foots）等學齡前動畫，是專事提供兒童教育娛樂內容的動畫製作商，SAMG則有《MINIFORCE 迷你特工隊》、《收服！迷你寶》（Catch! Teenieping）等動畫，在韓國被媒體視為「深受學齡前兒童及小學生的歡迎」而《收服！迷你寶》在韓國，甚至有首座主打本作角色的室內主題樂園推出，兩間韓國公司過往已有成功的打造學齡前動畫IP的寶貴經驗，此次透過彼此的分享與團隊合作，更有機會讓動畫項目讓更多觀眾喜愛。

▲冉色斯動畫推出的《滴滴向前衝》則以水滴為主角，帶領兒童以想象力爆發的方式的理解自然的奧妙和友情的可貴。（圖／小公視提供）

冉色斯動畫推出的《滴滴向前衝》則以水滴為主角，帶領兒童以想象力爆發的方式的理解自然的奧妙和友情的可貴；另外《滴滴向前衝》是一部充滿原創性與創造力動畫影集，透過微距視角觀賞這群小夥伴們的相處日常，角色群包括調皮的滴滴、性格猶豫的答答，還有熱愛發明的潤爸，另有閃妮、歐利這些療癒小夥伴等著認識大家。