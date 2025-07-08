陸女星遭劇組圍毆15年後爆內幕！　男主「要求幫澄清」挨轟雙面人

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星孫菲菲在2010年爆出拍戲時，遭到劇組工作人員圍毆，掀起網友熱議。她多年來持續為該事件奔波，尋求司法幫助，日前也再次公開分享該事件，沒想到卻被質疑過去為男主角王陽發文澄清，是為了「蹭流量」。對此，孫菲菲於8日發聲，強調當年為王陽澄清的微博「是應王陽的要求寫的」。

▲孫菲菲2010年拍戲時遭到劇組人員圍毆。（圖／翻攝自微博／孫菲菲）

孫菲菲於2023年曾再次發文談及遭劇組施暴的事，引起了熱烈關注，當時有網友責怪身為男主角的王陽為何旁觀不幫忙，孫菲菲對此幫忙澄清說：「王陽當時不在現場，大家不要為難他。」

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▲孫菲菲曾替王陽澄清。（圖／翻攝自微博／孫菲菲）

孫菲菲還原當時的情況表示，她是在發文後，收到了十多年未聯絡的王陽打來電話，對方說因為她的PO文被網友謾罵，希望她幫個忙。孫菲菲坦言，當時她毫不猶豫就答應了王陽的請求，然而事後，當她看到王陽在某個訪談中說「覺得導演不會狹隘到意見不合，就找個副導演去打演員」，內心十分震驚。

▲孫菲菲被網友質疑舊事重提是為了蹭男主角王陽的流量。（圖／翻攝自微博／孫菲菲）

孫菲菲提到，當年拍戲時，王陽其實也經常被劇組欺負，「有時他忍不住就會在現場跟我傾訴，我都會安慰他。我倒下了，世界一下就變了？」針對外界對王陽是否知情的質疑，孫菲菲也強調：「王陽當時雖然沒在現場，但實際情況他是知道的。」她補充說明，當年被打後，她還有八場戲未拍完，一些體育學院的朋友聽聞消息後，緊急趕來保護她，「可是沒想到人還沒到，導演張漢傑就嚇跑了。導致我們全劇組停工，兩三天后劇組才解散。」

▲孫菲菲曬出王陽的訪問截圖，表示對於對方的說法感到很震驚。（圖／翻攝自微博／孫菲菲）

這段期間，包含王陽在內的幾位演員，曾聚在飯店房間內討論此事，還大罵導演「沒出息，有本事打人，有本事別跑啊」。孫菲菲指出，導演落跑導致劇組解散，是「鐵一般的事實，沒有任何人能否認」。

孫菲菲發文後，引發不少網友砲轟王陽，認為王陽私下表現出與受害者感同身受的態度，但在公開場合卻選擇維護導演，根本就是「雙面人」。對此，王陽則暫未做出回應。

▲孫菲菲發文。（圖／翻攝自微博／孫菲菲）