《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽…老公高顏值

記者陳芊秀／綜合報導

《流星花園》名導蔡岳勳的20歲大女兒蔡牧霏將要與外籍男友Tyler結婚，8日曬出婚紗照，而且小倆口拍婚紗，重現她的爸媽20年前拍婚紗時的經典POSE，感性寫道「20年前的你們&20年後的我們」，同時感謝婚紗公司幫忙復刻這麼美好的回憶，網友也湧入祝福。

▲《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽POSE。（圖／翻攝自IG）

蔡牧霏畢業於美國加州艾迪懷德藝術學院戲劇系，老公是大她3歲的英籍帥哥Tyler。過去《鏡週刊》報導，前幾年父母離婚後，她誰也沒跟，而是選擇到美國加州念書住校，1年學費花費8萬美元（約台幣232萬元），畢業後決定返台進演藝圈，不過出道同時傳出結婚喜訊，與男友攜手進入人生下一階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曝光的婚紗照中，其中一張分為上下兩部分，上方是蔡牧霏與Tyler的婚紗照，下方則是當年蔡岳勳與老婆于小惠的婚紗經典造型，以幾乎一模一樣的姿勢，即新郎盤腿雙手托著後腦杓偏頭望遠方，新娘頭戴花冠，身穿白色婚紗伸直開大腿坐在地上，構圖完成「復刻」。另一張是她被Tyler公主抱親吻的瞬間，每一張都甜蜜破表。

▲蔡牧霏嫁給英籍男友Tyler，婚紗照甜蜜浪漫。（圖／翻攝自IG）

蔡岳勳執導《流星花園》成名，隨後又有代表作《痞子英雄》、《白色巨塔》等轟動代表作，近年在大陸發展，新作《七根心簡》頗受好評。