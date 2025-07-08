交往過程全招了！連晨翔緊張到連喝兩罐水　認定劉品言：我想要老婆是她

記者蕭采薇／台北報導

連晨翔與劉品言6月初同步宣布結婚和懷孕消息，兩人都不是第一次和圈內人交往，卻在交往半年就「婚」頭，意外的喜訊讓人又驚又喜。連晨翔坦言：「因為我年齡也擺在那，會想到結婚的事，我就覺得，希望老婆是她啦！」他透露兩人已經登記，但心中覺得還欠劉品言一次正式的求婚，會再找機會給對方一個驚喜。

▲連晨翔當爸後首次現身，儘管侃侃而談仍藏不住心中的緊張 。（圖／記者黃克翔攝）

連晨翔透露，是在劉品言懷孕後，大概今年四月雙方才正式見家長。他說：「我爸媽一開始是滿震驚，我自己也是第一次嘛，所以我先跟爸爸說，感覺爸爸比較能懂我。」不過在交往時，他就做好被拍到就承認的心理準備，兩人也大方去看電影、吃飯約會，只是大家還是沒想過他們會在一起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

喜訊公開時，不少人以為連晨翔小劉品言很多歲，反而得知兩人「只差3歲」時很震驚。連晨翔說：「這個她還好，有然說我們像母子她比較生氣，希望大家多給孕婦一些愛。」他也透露，劉品言懷孕後能吃能睡，也沒有大家說得那麼多情緒，「她很注重吃，把餐廳訂好，把她餵飽，她心情就好了。」

▲連晨翔和孫淑媚在《拜六禮拜》談姐弟戀 。（圖／記者黃克翔攝）

醫生已經把小孩的性別放在信封中，不過連晨翔與劉品言都還沒有拆開，「我尊重言言，看她什麼時候想拆。」兩人目前也沒有計劃要辦性別趴，也尚未決定要以怎樣的方式生產。至於想要男生還女生，連晨翔說都好，「但我有想過，如果是女生，我應該會很很焦慮。」已經看出有女兒傻瓜的感覺。

▲劉品言和連晨翔同步宣布結婚、懷孕的好消息。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

連晨翔在輕喜劇《拜六禮拜》和孫淑媚談姐弟戀，女明星和小奶狗的戀愛，和現實也有些相似。不過孫淑媚光是要拍吻戲都都還要跟爸爸報備，是否想過自己也可能像他們一樣「好事成雙」？孫淑媚說：「我曾經有問過我爸爸，他沈默很久，然後說，我們家不能發生這種事。」但她也補充：「但我都40歲了，如果有那一天，我可能也是想要留下來，滿想要有小孩的。」

▲連晨翔和孫淑媚在《拜六禮拜》談姐弟戀，劉品言其實也有在兩人的故事線中客串。（圖／記者黃克翔攝）

也因為合作《拜六禮拜》的關係，孫淑媚也是最早一批知道兩人好消息的人。而宣布好消息當天，曾與劉品言合作《我的婆婆怎麼那麼可愛》的Darren邱凱偉也在拍攝現場，一看到連晨翔就說：「原來就是你把我前妻娶走了！」而連晨翔雖面對媒體侃侃而談，但仍緊張到連喝了兩瓶水，也看得出對愛妻的呵護和疼愛。