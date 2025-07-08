連晨翔甜笑秀婚戒！交往半年內幕全說了　認「孩子來得太突然」fu來了沒避孕

記者蕭采薇／台北報導

連晨翔與劉品言6月初同步宣布結婚和懷孕消息，兩人先前沒有緋聞，突如其來的喜訊讓眾人又驚又喜。他8日為戲劇《拜六禮拜》受訪，顯然有備而來、知無不答。連晨翔坦言，兩人大約是去年底在一起，至今大約交往半年，也承認「孩子確實是來得很突然」，而劉品言一開始有猶豫過要不要留下小孩。

▲連晨翔秀婚戒。（圖／記者姜國輝攝）

連晨翔和孫淑媚在《拜六禮拜》談忘年戀，而劉品言其實也有客串演出，但拍攝當時兩人還沒有在一起，甚至連曖昧也稱不上。連晨翔說：「我一開始拍《舊金山》的時候還滿怕她的，氣場很強。但好像更認識這個人，就覺得她很有想法、做事情很果決，這是她很有魅力的地方。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

連晨翔笑說：「她（劉品言）滿難追的。」兩人從朋友做起，但乎沒有過暗戀的時刻。先前劉品言腿傷，連晨翔貼心照顧，反而成了一個好機會。回想起那段時間，連晨翔笑說，覺得幫劉品言推輪椅的自己，很像日劇《美麗人生》裡的木村拓哉。

▲劉品言火辣秀出孕肚。（圖／記者黃克翔攝）

「我還有推她去看電影，因為電影是限制級，18歲以下不能看，所以售票員請我們提供證件。還問我們有沒有殘障手冊，有的話可以打折。」其實兩人早就開始約會，只是都沒人發現，連晨翔說：「可能大家看到我們出去吃飯，也覺得我們不會在一起。」

他坦言，從開始交往，就把劉品言當作結婚對象，也一直覺得「有小孩就是要結婚」。不過劉品言一開始其實有點猶豫，當發現經期晚到時，連晨翔問要不要買驗孕棒，劉品言卻說：「我還不想面對。」當確定有了小孩，連晨翔第一時間就說要，反而是劉品言有點遲疑。

▲連晨翔、劉品言交往半年，結婚、生子喜訊一起公開。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

不過連晨翔說：「言言有說，要想一下自己能不能勝任，但我覺得她只是不想這麽快答應我。因為當第一刻我說要的時候，她就是以媽媽的身份在跟我聊天了。」但兩人都不年輕，也不是第一次和圈內人交往，為何沒想到要避孕？連晨翔愣了一下，然後大方的說：「就⋯很突然啊！準備太齊全也怪怪的。」

▲連晨翔、劉品言結婚生子喜訊一起公開。（圖／翻攝自Instagram／esther88）