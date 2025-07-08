郭雪芙「0偽裝飛韓看BLACKPINK」！被拍亮眼造型 網驚：沒人認出嗎

記者潘慧中／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK睽違兩年展開全新的巡迴演唱會，吸引大批歌迷到場支持，其中還包括郭雪芙！她以一身亮眼造型走入會場，完全沒有偽裝，讓不少粉絲驚訝問：「沒有人認出妳嗎？！」

▲▼郭雪芙去看BLACKPINK演唱會。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）



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照片中，可以看到郭雪芙將頭髮紮成對稱的雙麻花辮，每邊編得緊緻且整齊，辮子自然垂落至肩前，營造出活潑又可愛的氛圍。抓出頭頂兩條頭髮，除了修飾臉型，也非常適合參加演唱會。

▲郭雪芙打扮得很亮麗。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）



郭雪芙身穿天藍色美式運動風網眼球衣，寬鬆版型舒適又透氣，下半身搭配淺藍牛仔短褲，露出纖細小腿。腳上則穿著白襪與黑色厚底涼鞋，既方便行走也充滿街頭感。紅色斜背包為整體穿搭畫龍點睛，能解放雙手之外，還很方便應援。

▲郭雪芙去南韓追星。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）



事實上，郭雪芙2023年就曾飛去美國欣賞BLACKPINK在Coachella音樂節的演出，那也是她第一次看到偶像。最近再度飛出國追星，「直到她們走上舞台的那一刻，才發現自己有多想念她們」，每首歌都勾起滿滿回憶，讓她體會到何謂純粹的快樂。