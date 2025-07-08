日人氣DJ突離世！家屬悲痛證實…最後發文「務必來玩」隔天竟永別

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣DJ SHINKAWA驚傳於6日離世，家屬8日透過官方X發出訃聞，震驚各界。他的DJ生涯長達33年，活躍音樂圈擁有不少支持粉絲，且最後發文是7月5日深夜，宣傳音樂活動，沒想到突然離世，令大批網友震驚。

▲日本人氣DJ SHINKAWA突離世！（圖／翻攝自X）

據家屬聲明「由DJ SHINKAWA的親屬向大家報告。對於留言及私訊無法回覆，敬請諒解」，接著提到「非常遺憾地向大家報告，DJ SHINKAWA於令和7年7月6日逝世。」最後感謝大眾迄今對SHINKAWA的厚愛。接下來守靈與告別式將僅限親屬舉行，弔電、弔問以及香典、供品與供花等恕不接受。

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▲家屬證實噩耗。（圖／翻攝自X）

回顧DJ SHINKAWA的社群動態，發現他生前最後的貼文是在5日晚間，當時預告星期天（6日）一早也有DJ活動，「After Hours，請務必來玩！」沒想到竟是他最後一次的發聲。

粉絲難掩震驚與悲傷「實在太震撼了……」、「衷心祈願安息」、「感到茫然」、「太突然了……」、「無法相信」、「真的無法相信」「感謝您帶來了許多美好的音樂」。