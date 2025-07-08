濱崎步睽違17年來台開唱...不到1分鐘秒殺！　驚喜宣布加場了

記者蔡琛儀／台北報導

日本流行音樂天后濱崎步將於8月2日登上台北小巨蛋，舉辦睽違17年的個唱「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-」，門票日前開賣秒殺完售，讓她感動喊話：「我會把最精彩的演出帶來！」主辦單位大步整合行銷今（8日）更正式宣布，演唱會將於8月1日加開一場，門票將於7月11日晚上7點11分在Klook開賣。

▲濱崎步台北演唱會加場。（圖／大步整合行銷提供）

濱崎步素有「完售女王」之稱，這次再度證明人氣不墜，不僅開賣當日在60秒內售罄，台灣粉絲也自發舉辦各式街頭應援活動，掀起一波懷舊風潮。她感性回應：「台北演唱會的門票，不到1分鐘就全部SOLD-OUT。我非常感動，因為深深感受到台北TA一直一直等待我的那份心意……我會把最精彩的演出從日本帶去給大家，請大家期待8月2日。」此次巡演不僅創下完售紀錄，也再度印證她在亞洲流行樂壇的絕對地位。

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濱崎步近年積極重啟亞洲巡演，日前剛結束新加坡萬人演唱會，帶來〈Marionette〉、〈evolution〉等代表作，並用流利英文與觀眾互動，氣氛爆棚。她也分享為了完美舞台多次熬夜彩排，「燃燒到像喪屍一樣」，仍堅持要做到最好。

台北站加場門票共分8個票價級距，分為 NTD 8,880／6,880／5,880／4,880／3,880／2,880／800／400元（身障票），更多演出與票務資訊，請上大步整合行銷官方社群查詢。