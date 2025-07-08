劉雨柔懷孕9月「胎兒活動力減弱」進急診！剛結婚1週：家事做不完
記者潘慧中／綜合報導
劉雨柔1日宣布與職籃球星胡凱翔登記結婚，而且距離生產只剩不到一個月，可說是雙喜臨門。沒想到，她8日凌晨突然在社群網站寫下「孕期自己的第二次急診」，讓不少粉絲相當擔心她的健康狀況。
▲劉雨柔經歷了懷孕以來的第二次急診。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）
劉雨柔在Instagram限時動態坦言，自己經歷了懷孕以來的第二次急診，而且字裡行間藏不住疲憊與無奈。「我們敵不過的一直都不是命運，而是一次次推不掉的聚會，一場場結束不了的遊戲。」
▲劉雨柔距離生產只剩不到一個月。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）
不只這樣，導致劉雨柔身體亮紅燈的還包括「每天做不完的家事，和一天天睡不好的覺」。懷孕期間原本就要多休息，但現實中的忙碌讓她難以喘息。
▲劉雨柔1日剛登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）
最終，劉雨柔血壓飆高至160，「寶寶活動力減弱」，醫生完全不敢大意。雖然最終平安度過危機，劉雨柔似乎仍不禁諷刺問道：「皆大歡喜收場了，對吧？」讓粉絲心疼不已。
劉雨柔IG全文：
孕期自己的第二次急診
我們敵不過的一直都不是命運
而是一次次推不掉的聚會
一場場結束不了的遊戲
每天做不完的家事
和一天天睡不好的覺
媽媽血壓直逼160
寶寶活動力減弱
皆大歡喜收場了，對吧
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