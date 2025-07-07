偷吃乾妹妹被妻子抓姦在床！　《神鵰》男星敗光形象…改行當網紅

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星詹秉熙曾是TVB的當紅小生，出道首部電視劇《畫出彩虹》與張曼玉搭檔成螢幕情侶，劉青雲當年只是配角，後來在1995年版《神鵰俠侶》扮演「耶律齊」，接連演出多部經典港劇。給觀眾好男人形象的他，因爆出不倫乾妹妹顏仟汶，被妻子抓姦在床，導致31年婚姻告終，近日接受網路節目訪問，為自己辯解。

▲詹秉熙曾在《神鵰俠侶》飾演耶律齊。（圖／翻攝自網路）

詹秉熙原本被電視台力捧，但傳出得罪高層而遭到雪藏，解凍後轉戰亞視及電影圈，甚至拍過三級片，仍未能闖出一片天。外傳當時已婚的他，因（契妹）顏仟汶介入婚姻，更引起老婆Sandy捉姦，更有「契妹契上床」的傳言，2019年證實與妻子分房3年，辦理離婚手續，31年婚姻告終。

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形象重創的詹秉熙，演藝圈工作驟減，近年改當網紅，在大陸接商演。他現年64歲，近日上網路節目受訪，被問到外傳私生活混亂，是風流浪子，為此解釋：「有哪個小朋友不玩，個個都玩，看你玩的程度玩成怎麼樣。男女關係多野就見仁見智，我是公眾人物，被人無限放大……」。

有關偷吃乾妹妹顏仟汶被妻子抓姦，詹秉熙解釋沉默原因，坦言：「這些報導我無法控制，傳媒為了賣報紙不斷渲染，但事實是否如傳言所說？如果真是捉姦在床，我還能坐在這裡嗎？與其反抗越描越黑，不如選擇沉默，讓時間沖淡一切。」他澄清當時與乾妹妹並非單獨兩人，是有其他兄弟姐妹以及歌手在場的聚會，但因為受到醜聞影響，大家聯絡變少，目前只有偶爾通電話。

▲詹秉熙遭爆不倫偷吃乾妹妹，被妻子抓姦在床，離婚6年後，他在網網路節目回應醜聞，稱當時還有其他人在場。（圖／翻攝自YouTube）